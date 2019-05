Arsenal lijkt Champions League-voetbal wederom te kunnen vergeten

Arsenal komt ook komend seizoen zo goed als zeker niet in de Champions League uit. Het team van Unai Emery kwam zondag in eigen huis niet langs Brighton & Hove Albion en heeft, met nog een speeldag te gaan, drie punten minder dan stadsgenoot Tottenham Hotspur: 1-1. Het verschil in doelsaldo is in het voordeel van de nummer vier: + 28 om + 20. Chelsea kan door de remise van Arsenal niet lager dan de vierde plek eindigen. Brighton had zich al verzekerd van nog een jaar Premier League-voetbal.

Arsenal, dat al nu al vier Premier League-duels op rij niet heeft gewonnen, ging dankzij een rake strafschop van Pierre-Emerick Aubameyang, na negen minuten spelen, met een minimale voorsprong de rust in. Na een pass van Aubameyang streden zowel Nacho Monreal als Alireza Jahanbakhsh om de bal en ging de back naar de grond. De Gabonees verzilverde de door Anthony Taylor toegekende elfmetertrap: 1-0.

Arsenal had voor rust meer doelpunten kunnen maken. Een inzet van Henrikh Mkhitaryan eindigde echter op de paal en Lewis Dunk maakte met het hoofd een inzet van Alexandre Lacazette onschadelijk. Brighton, nog steeds zonder de geblesseerde Davy Pröpper, zag dat Arsenal in defensief opzicht niet al te veel vertrouwen uitstraalde, maar kwam niet verder dan een kopbal van Glenn Murray. Bernd Leno hield zijn ploeg op de been.

Na een uur spelen kwam Brighton op gelijke hoogte. De bezoekers braken uit na een slechte pass van Mkhitaryan, waarna Granit Xhaka iets te handtastelijk was jegens Solly March en Taylor wederom naar de stip wees. Murray faalde niet oog in oog met Leno: 1-1. Arsenal verhoogde de druk in het restant van het duel, maar mede dankzij enkele goede reddingen van Mathew Ryan bleef het 1-1. Pascal Gross miste aan de andere kant van het veld echter ook een grote kans. Jurgen Locadia bleef negentig minuten op de bank.