Zondag, 5 Mei 2019

'Nu of nooit' voor doelwit van Real Madrid en Zidane

Na anderhalf jaar is Crystal Palace bereid om Alexander Sörloth, die een verleden bij FC Groningen heeft, met verlies te verkopen. De spits werd in januari 2018 voor negen miljoen euro overgenomen van FC Midtjylland en is momenteel verhuurd aan AA Gent. (Daily Mirror)

Indien David De Gea vertrekt, heeft Manchester United een opvallende opvolger in gedachten. Keylor Navas is overbodig bij Real Madrid en is op de radar van the Red Devils verschenen. (Daily Express)

Zinédine Zidane heeft aan Paul Pogba laten weten dat het 'nu of nooit' is voor een transfer naar Real Madrid. Manchester United zou niet al te graag willen meewerken aan een vertrek van de middenvelder. (The Sun)

Patrick Cutrone kan bij AC Milan lang niet altijd op een basisplaats rekenen. Tottenham Hotspur is op de hoogte van die situatie en overweegt om de spits over te nemen van i Rossoneri. (Daily Express)

Indien andere clubs Graham Potter willen losweken bij Swansea City, moet er diep in de buidel getast worden. De manager van the Swans heeft een afkoopsom van 2,5 miljoen euro in zijn contract staan. (Wales Online)