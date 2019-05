Frenkie de Jong komt goed binnen bij Barcelona: ‘Die was natuurlijk lyrisch’

Frenkie de Jong verkast komende zomer voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona. De middenvelder van Ajax is hiermee de duurste Nederlandse speler aller tijden, een gegeven waar zijn vader John trots op is. "Af en toe knijp je je in je arm en denk je: is het echt waar?", zegt vader in gesprek met FOX Sports voorafgaand aan de bekerfinale van Ajax tegen Willem II.

“Ongekend. Vandaag de finale tegen zijn oude club, hopelijk over een klein maandje de finale (van de Champions League, red.) tegen zijn nieuwe club. Dat is een droom”, aldus de vader van Frenkie de Jong, die vertelt dat zijn zoon na het gewonnen duel met Real Madrid (1-4) met Josep Maria Bartomeu, de voorzitter van Barcelona, had gesproken.

“Die was natuurlijk lyrisch, ze hadden Real Madrid uitgeschakeld. Dus hij komt goed binnen bij Barcelona”, lacht vader. Hij is blij dat De Jong nu weer 'gewoon' op het middenveld staat en niet achterin. "Achterin heeft hij het goed gedaan met Matthijs de Ligt, prima. Maar het is een middenvelder. En misschien bij Barcelona in een meer aanvallende rol, waardoor hij meer goals en assists maakt."

"Mensen zeggen wel dat hij weinig doelpunten en assists maakt, maar ik ben ervan overtuigd dat dat wel gaat komen als hij nog meer op de helft van de tegenstander gaat spelen", aldus vader, die zegt dat zijn zoon helemaal fit is. "Verrassingen horen bij het bekervoetbal. De laatste bekerfinale van Ajax is ook niet goed afgelopen", waarschuwt hij.