Real Madrid wint en laat supporters eindelijk weer juichen

Real Madrid heeft zondagmiddag drie punten overgehouden aan de visite van Villarreal in LaLiga. De ontmoeting in het Santiago Bernabéu eindigde in 3-2, mede dankzij twee goals van Mariano Diaz. Het was de eerste zege van Real sinds 21 april, na een doelpuntloze remise tegen streekgenoot Getafe en een 1-0 nederlaag tegen stadsgenoot Rayo Vallecano. De ploeg van Zinédine Zidane zal het seizoen hoe dan ook als derde afsluiten.

Real Madrid nam na twee minuten reeds de leiding. Brahim Diaz pakte Santi Cazorla de bal af en gaf het leer mee aan Mariano, die Andrés Fernandez verschalkte: 1-0. Een hard gelag voor Villarreal, dat echter goed reageerde en nog geen tien minuten later op 1-1 kwam. Na balverlies van Casemiro kreeg Gerard Moreno de bal en de aanvaller liet Thibaut Courtois kansloos met een hard en precies schot in de hoek.

Het team van Zidane bleef de wedstrijd domineren, maar was onzorgvuldig in de afwerking. Het was uiteindelijk Jesús Vallejo die vijf minuten voor rust de 2-1 op het scorebord zette. Na een korte corner van Toni Kroos schoot Marcelo op doel en bleef de bal in de doelmond liggen. De verdediger was attent en profiteerde optimaal.

Real Madrid gooide het duel enkele minuten na rust al in het slot. Na goed voorbereidend werk van Fede Valverde en Daniel Carvajal tekende Mariano voor zijn tweede van de middag: 3-1. Het was aan Fernandez te danken dat Villarreal niet op een ruimere achterstand werd gezet. De doelman keerde pogingen van Brahim Diaz en Marcelo, maar zijn inspanningen konden door zijn teamgenoten pas in de extra tijd beloond worden met een aansluitingsgoal. Een inzet van Jaume Costas eindigde in de bovenhoek: 3-2.