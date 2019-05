United kan top vier vergeten; uitvallen Kanté domper voor Chelsea

Chelsea heeft geen fout gemaakt in de strijd om een plek in de top vier in de Premier League. The Blues waren in eigen stadion met 3-0 te sterk voor Watford en stijgen zo naar de derde plaats, waardoor een ticket voor de groepsfase van de Champions League heel dichtbij is. Het uitvallen van N'Golo Kanté vormt voor Chelsea echter een domper op de comfortabele overwinning. Manchester United speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk tegen het reeds gedegradeerde Huddersfield Town en kan een plek bij de beste vier van de Premier League daardoor vergeten.

Chelsea - Watford 3-0

Chelsea verschafte zich afgelopen donderdag een goede uitgangspositie voor het bereiken van de finale van de Europa League met een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Eintracht Frankfurt. Tegelijkertijd hebben the Blues goede papieren voor een plaats in de top vier van de Premier League en het is geen geheim dat manager Maurizio Sarri hier prioriteit aan geeft. Het betekende dat sterspeler Eden Hazard voor de wedstrijd tegen Watford, vooraf de nummer tien van de Premier League, weer terugkeerde in de basiself. Nadat Troy Deeney de eerste kans van de wedstrijd liet liggen, kreeg Chelsea al na tien minuten te maken met een forse tegenvaller. N’Golo Kanté moest zich met een hamstringblessure laten vervangen door Ruben Loftus-Cheek. De eerste 45 minuten eindigden zonder doelpunten, ondanks kansen voor Hazard en Pedro.

Direct na rust kwam Chelsea op voorsprong. Watford-doelman Ben Foster voorkwam nog een doelpunt van Hazard, maar vanuit de daaropvolgende hoekschop was het wel raak. Hazard kwam na een kort genomen hoekschop vrij aan de rand van het strafschopgebied en bracht de bal voor het doel, waar Ruben Loftus-Cheek het leer tegen de touwen kopte. Drie minuten later was het andermaal raak, opnieuw vanuit een hoekschop. Hazard leverde de bal af voor het doel, waar David Luiz raak kopte. Nadat Gerard Deulofeu een mogelijkheid op de aansluitingstreffer had laten liggen, maakte Gonzalo Higuaín een kwartier voor tijd aan alle onzekerheid een einde. De Argentijnse spits kwam vrij in het strafschopgebied na een fraaie pass van Pedro en verschalkte Foster met een lob. Isaac Success leek kort voor tijd nog iets terug te doen namens Watford, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel.

Huddersfield Town - Manchester United 1-1

Na acht minuten spelen nam het team van Solskjaer de leiding. Juninho Bacuna onderschepte weliswaar een pass van Paul Pogba, maar bezorgde het leer ongelukkig in de voeten van Scott McTominay. De lage en diagonale inzet van de middenvelder was te machtig voor Jonas Lössl, die ogenschijnlijk meer had kunnen doen: 0-1. De thuisploeg kwam beter in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde, maar had pech dat David de Gea raad wist met een goede kans voor Karlan Grant. De degradant kwam echter ook goed weg toen Pogba drie minuten voor rust op aangeven van Juan Mata tegen het aluminium kopte.

Na een rommelig eerste kwartier van de tweede helft poetste Huddersfield de achterstand weg. Luke Shaw verkeek zich op een lange bal van Lössl, waardoor Isaac Mbenza alleen op De Gea kon afgaan en de doelman door de benen passeerde: 1-1. De beste kansen in het restant van het duel waren voor United. Na een vrije trap van Ashley Young mikte Phil Jones iets te hoog, terwijl zowel Marcus Rashford als invaller Tahith Chong de 1-2 op zijn schoen had. Lössl pareerde beide pogingen en had geluk dat een schot van Pogba op de lat eindigde. Aan de andere kant van het veld voorkwam De Gea een winnende treffer van Grant.