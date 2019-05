‘Feuerwehrmann’ Stevens voltooit missie met ploeterend Schalke 04

Feuerwehrmann Huub Stevens heeft zijn missie bij Schalke 04 met nog twee wedstrijden te gaan reeds voltooid. Die Königsblauen hebben zich dankzij een 0-0 gelijkspel tegen FC Augsburg gehandhaafd in de Bundesliga, daar de voorsprong op VfB Stuttgart nu zeven punten bedraagt. In de laatste twee competitieduels, met Bayer Leverkusen (uit) en Stuttgart (thuis), staat nu in principe niks meer op het spel voor Schalke.

Na de sensationele 2-4 zege in de derby tegen aartsrivaal Borussia Dortmund was Schalke 04 al bijna zeker van handhaving in de Bundesliga. VfB Stuttgart, dat op de zestiende plaats staat en zodoende virtueel een play-off moet spelen tegen de nummer drie van de 2.Bundesliga, ging zaterdagmiddag met 3-1 onderuit tegen Hertha BSC. Daardoor had Schalke in het duel tegen FC Augsburg genoeg aan een punt om zeker te zijn van handhaving, terwijl de formatie van Stevens naar de dertiende plaats kon stijgen bij een overwinning.

Het eerste bedrijf van de ontmoeting tussen Schalke en Augsburg kende weinig hoogtepunten. Daniel Caligiuri waagde een ongevaarlijke poging namens de thuisploeg, terwijl Konstantinos Stafylidis Schalke-doelman Alexander Nübel testte. In de beginfase van de tweede helft was Schalke tot twee keer toe gevaarlijk: een kopbal van Matija Nastasic ging over, terwijl Suat Serdar in kansrijke positie op Augsburg-doelman Gregor Kobel stuitte. De eerste mogelijkheid na rust voor de bezoekers kwam via Michael Gregoritsch, die Nübel vanuit een vrije trap tot een redding dwong.

De ingevallen Rabbi Matondo kreeg in de slotfase nog een mogelijkheid om Schalke alsnog een minimale overwinning te bezorgen, maar Jan Morávek en Kobel voorkwamen samen een treffer van de thuisploeg. Zodoende eindigde het duel in Gelsenkirchen in een doelpuntloos gelijkspel. De voorsprong van die Königsblauen op VfB Stuttgart bedraagt nu zeven punten en die marge is met nog twee wedstrijden te gaan niet meer te overbruggen voor die Schwaben.