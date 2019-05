Gerrard baalt: ‘Ik moet eerlijk zijn, het valt me allemaal een beetje tegen’

Steven Gerrard kijkt met weinig plezier terug op zijn eerste jaar als manager van Rangers FC. De oud-middenvelder van Liverpool ergerde zich de afgelopen maanden vooral aan de lege tribunes en het ouderwetse ‘kick and rush-voetbal' in de hoogste afdeling van Schotland. Daarnaast moeten de televisiekijkers het vaak doen met beelden van matige kwaliteit. Het niveau van het Schotse voetbal holt wat hem betreft achteruit.

“Ik heb regelmatig met tegenzin naar competitiewedstrijden gekeken”, bekent Gerrard zondag in een onderhoud met Sky Sports. “De stadions zaten vaak niet vol en in veel wedstrijden vloog de bal constant door de lucht. Ik moet eerlijk zijn, het valt me allemaal een beetje tegen. Ik heb dus gemengde gevoelens over mijn eerste seizoen als manager hier.”

“Ik wil het voetbal in Schotland niet helemaal afbranden, maar op televisie ziet het er natuurlijk niet leuk uit als veel tribunes leeg blijven. En van het idee om op kunstgras te gaan spelen ben ik ook geen liefhebber”, voegt de manager van the Gers daaraan toe. Hij genoot overigens wél van de wedstrijden tegen kampioen Celtic en Aberdeen. “Dat waren intense duels, dat moet de norm worden hier. Sommige spelers kunnen individueel namelijk een hoop brengen.”

Alex McLeish werd vorige maand ontslagen als bondscoach van Schotland na een reeks teleurstellende resultaten. Dick Advocaat is al in verband gebracht met de vacante positie. Gerrard pleit echter voor een trainer van Schotse afkomst. “Daar ben ik zeker voorstander van. Ik werk voor een Schotse club met Schotse medewerkers. Daarom wil ik ook dat het nationale elftal zo goed mogelijk voor de dag komt.”