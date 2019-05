Barça-voorzitter Bartomeu pleit voor grote ‘evolutie van het voetbal’

Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu voorziet grote veranderingen op het internationale podium. De Catalanen moeten in zijn optiek vaker tegen clubs als Manchester United en Liverpool, recent tegenstanders van Barça in de Champions League, uitkomen. Daarnaast is LaLiga-wedstrijden in andere landen laten plaatsvinden wat hem betreft geen enkel probleem.

“Onze supporters willen meer Europese wedstrijden en met het nieuwe format in 2024 is dat mogelijk. Ik zal een voorbeeld geven. In de kwartfinale van de Champions League speelden we voor het eerst in elf jaar weer tegen Manchester United. Liverpool waren we sinds 2006 niet meer tegengekomen. Tegen zulke ploegen kun je niet vaak genoeg spelen”, laat de preses van de Spaanse kampioen optekenen door The Guardian.

De UEFA zit op één lijn met de Barcelona-voorzitter, want over vijf jaar krijgt de Champions League een andere invulling. Clubs uit de grote competities krijgen in de nieuwe opzet nog meer macht en wedstrijden tegen Ajax, wellicht de tegenstander van Barcelona in de finale van dit seizoen, behoren dan mogelijk tot het verleden. Zo’n vaart zal het volgens Bartomeu echter niet lopen. “Nee, nee, nee. Niemand heeft het over een besloten competitie of een zogeheten Super League. Het is geen revolutie, maar een evolutie van het voetbal.”

Bartomeu wil tevens de populariteit van zijn club in de Verenigde Staten vergroten en pleit voor minstens één competitiewedstrijd aldaar. “En ook één in het Midden-Oosten en in Azië. Mensen daar zien onze wedstrijden op televisie en op deze manier wordt de onderlinge band alleen maar hechter.” Plannen voor een competitieduel op vreemde bodem werden bijna realiteit, maar de Spaanse voetbalbond stak daar een stokje voor en schrapte de wedstrijd tussen Barcelona en Girona in Miami.

Voor Bartomeu vormen kapitaalkrachtige clubs als Paris Saint-Germain en Manchester City geen direct gevaar voor Barcelona. “Het is een gegeven, daar moeten we mee om zien te gaan”, aldus de bestuurder, die de Premier League in zijn geheel ziet als grootste uitdager van het Spaanse voetbal. “Dat is onze grootste rivaal. We moeten innovatief zijn en blijven, zodat we de concurrentiestrijd niet verliezen.”