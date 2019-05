Bobic ontkent akkoord van zestig miljoen: ‘Ik hoef daar niet over te liegen’

Het Spaanse AS wist vrijdagavond te melden dat Real Madrid en Eintracht Frankfurt een akkoord hadden bereikt over de transfer van Luka Jovic. De Koninklijke zou naar verluidt totaal zestig miljoen euro op tafel willen leggen voor de Servische aanvaller. Fredi Bobic, de sportief eindverantwoordelijke bij Eintracht, ontkent dat het al zover is.

“Er is nog geen contact met Real Madrid geweest. Ik hoef daar niet over te liegen, er is echt nog geen contact geweest. Ik ken hen heel goed”, laat Bobic weten in gesprek met ESPN. Eintracht Frankfurt lichtte onlangs de optie tot koop in het huurcontract van Jovic, waardoor hij voor zeven miljoen euro wordt overgenomen van Benfica. De Portugese topclub heeft wel een doorverkooppercentage bedongen, waardoor men bij een transfersom van zestig miljoen euro twaalf miljoen zou overhouden.

Jovic speelde tot dusver 71 wedstrijden in het shirt van die Adler, waarin hij goed was voor 35 doelpunten en 9 assists. De aanvaller speelt dit seizoen een belangrijke rol bij Eintracht, dat in de halve finale van de Europa League staat en momenteel met de vierde plaats in de Bundesliga virtueel een ticket voor de groepsfase van de Champions League in handen heeft. Jovic werd opgeleid door Rode Ster Belgrado en maakte in 2016 de overstap naar Benfica.