Van der Vaart maakt debuut als darter, topspelers luiden ramadan in

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Rafael van der Vaart maakte afgelopen weekend, samen met zijn broer Fernando, zijn debuut als darter op de Denmark Open. De oud-voetballer begon zaterdag voortvarend aan het toernooi, want in de eerste ronde won hij met 4-2 van Thomas Andersen. Een ronde later ging hij echter wel onderuit tegen Mogens Christensen (4-0). Van der Vaart kwam zondag opnieuw in actie, maar ditmaal zonder succes: Per Laursen bleek een maatje te groot (4-0).

Justin Kluivert vierde zondag zijn twintigste verjaardag. De buitenspeler van AS Roma deed via Instagram een throwback.

Uiteraard kon Justin rekenen op de felicitaties van zijn jongere broer Shane.

Voor de elfjarige Shane was het sowieso een topweekend: hij werd kampioen met de jeugdploeg van Barcelona (swipe naar rechts!).

Ook Cesc Fàbregas verjaarde afgelopen weekend: de Spaanse middenvelder van AS Monaco blies 32 kaarsjes uit.

Maandag begint voor moslims wereldwijd de ramadan, waarin er tussen zonsopkomst en zonsondergang wordt gevast. Diverse topspelers luidden deze voor moslims heilige maand zondag al in op Instagram.

Lionel Messi kwam afgelopen weekend niet in actie en dus had de sterspeler van Barcelona alle tijd om zich te vermaken met zijn hond.

West Ham United speelde afgelopen weekend tegen Southampton (3-0 overwinning) de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Na afloop namen de spelers van the Hammers, waaronder Jack Wilshere, Andriy Yarmolenko en Andy Carroll, samen met familie afscheid van het publiek.

Gianluigi Buffon (ex-speler van onder meer Juventus, tegenwoordig Paris Saint-Germain) had afgelopen weekend in Parijs bezoek van een oude bekend: Andriy Shevchenko (oud-speler van onder meer AC Milan). Beide heren vochten in het verleden heel wat prestigestrijdjes uit met elkaar in de Serie A.