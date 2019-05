Oxlade-Chamberlain doet noodkreet wegens moeizame huizenjacht

Alex Oxlade-Chamberlain doet een opmerkelijke noodkreet in de Engelse media. De middenvelder van Liverpool, waar hij een miljoenensalaris ontvangt, moest de afgelopen maanden ‘alles op alles’ zetten om een luxueus onderkomen te vinden. In Cheshire, een welgesteld gebied in het noordwesten van Engeland, hebben veel spelers van onder meer Manchester City en Manchester United een aardig optrekje weten te vinden en is de vraag naar comfortabele woningen inmiddels groter dan het aanbod.

De 25-jarige middenvelder woonde zelfs twee maanden in een hotel en zat regelmatig samen met Everton-middenvelder Gylfi Sigurdsson aan het ontbijt. Ook zijn huizenjacht was geen onverdeeld succes. “Ik zag eens een mooi huis, maar toen kreeg ik al snel te horen dat Aaron Lennon (speler van Burnley, red.) mij voor was geweest en al een aanbetaling had gedaan”, vertelt Oxlade-Chamberlain aan de Daily Telegraph. “In een ander geval zeiden ze tegen mij: ‘Riyad Mahrez komt dit huis later vandaag ook bekijken’. Daar werd ik behoorlijk nerveus van, want Mahrez speelt bij Manchester City.”

Makelaar Peter Higham werkt al vele jaren in Cheshire en kent het gebied op zijn duimpje. Hij denkt te weten waarom bekende voetballers zo lang bezig zijn met het vinden van een geschikt huis. “Ze willen allemaal de nieuwste snufjes op technologisch gebied, een groot zwembad, beveiliging en een grote tuin. Alles moet bovendien nieuw zijn”, benadrukt hij. “En omdat spelers tegenwoordig zelden voor langere tijd bij één club blijven, krijgen ze van hun zaakwaarnemers het advies om iets te huren. De tijden dat spelers vijf jaar of langer in dezelfde plaats wonen zijn voorgoed voorbij.”

Het verhaal van Oxlade-Chamberlain staat niet op zichzelf. José Mourinho was ruim twee jaar manager van Manchester United en woonde al die tijd in een hotel in de binnenstad van Manchester. Diens opvolger Ole Gunnar Solksjaer keerde in december terug op Old Trafford en wilde zijn miljoenenvilla, waar hij als speler van the Mancunians woonde, weer gebruiken als uitvalsbasis. Dat plan ging echter niet door, want Virgil van Dijk had al zijn intrek genomen in het huis van de Noorse manager.