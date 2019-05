Bayern maakt vertrek van Ribéry bekend en kondigt afscheidsduel aan

Het hing al een tijdje in de lucht, maar Bayern München maakt zondag via de officiële kanalen bekend dat het aflopende contract van Franck Ribéry niet verlengd zal worden. Eerder werd al bekend dat Arjen Robben aan zijn laatste seizoen in dienst van der Rekordmeister bezig is en Bayern laat nu weten dat er in 2020 een grote afscheidswedstrijd voor Robbery zal worden georganiseerd.

“Toen ik naar Bayern kwam, kwam er voor mij een droom uit. Het afscheid zal niet gemakkelijk zijn, maar we moeten niet vergeten we samen hebben bereikt. We hebben zoveel gewonnen samen, meer dan twintig prijzen”, zo laat Ribéry weten op de website van Bayern. De Franse vleugelaanvaller werd in 2007 voor een bedrag van dertig miljoen euro overgenomen van Olympique Marseille. In de afgelopen twaalf jaar speelde Ribéry 422 wedstrijden voor Bayern, waarin hij goed was 123 doelpunten en 183 assists.

Ribéry werd de afgelopen tijd in verband gebracht met een terugkeer naar Galatasaray, terwijl hij naar verluidt ook aanbiedingen uit Qatar en Australië op zak heeft. “Franck en Arjen zijn geweldige spelers. Bayern heeft veel aan hen te danken, we zullen ze een groot en emotioneel afscheid geven. Ze hebben een grote rol gespeeld in het meest succesvolle decennium van Bayern, waarin fantastisch voetbal werd gespeeld”, zegt Karl-Heinz Rummenigge, algemeen directeur van de club uit München.

Robben maakte zaterdagmiddag in de wedstrijd tegen Hannover 96 (3-1 zege) zijn rentree bij Bayern, na 158 dagen aan de kant te hebben gestaan. “Arjen en Franck hebben hun stempel op deze club gedrukt de afgelopen tien jaar, dus ze verdienden het om te spelen", zei trainer Niko Kovac na afloop van het duel op de persconferentie. "Ik had ze graag wat meer minuten gegeven, maar dat liet het wedstrijdverloop vandaag niet toe. Het was geweldig hoe het publiek reageerde op hun invalbeurten."