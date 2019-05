‘Sturridge haalt er niet het maximale uit, zijn loopbaan kabbelt maar voort’

Daniel Sturridge kreeg van Jürgen Klopp een basisplaats toebedeeld in de uitwedstrijd van Liverpool tegen Newcastle United (2-3) van zaterdagavond, maar kon Graeme Souness allerminst overtuigen. De oud-speler en trainer van the Reds was na afloop niet bepaald complimenteus over de vervanger van de geblesseerde Roberto Firmino. Sturridge kwam niet tot scoren, in tegenstelling tot collega-aanvallers Mohamed Salah en Divock Origi.

“Hij is zo'n speler die na zijn loopbaan terugkijkt en denkt: ‘ik heb mijn talent niet ten volle benut’. Mijns inziens is hij een erg talentvolle speler met veel balgevoel. Als je iemand met zoveel kwaliteiten dagelijks op de training bezig ziet dan denk je toch: waarom maakt hij vaak zo'n lusteloze indruk tijdens wedstrijden?’”, vraagt de analist zich hardop af in gesprek met Sky Sports.

Souness blijft hopen op betere tijden voor Sturridge en plaatst de aanvaller in de pikorde van Liverpool boven Origi, de maker van het winnende doelpunt in Newcastle. “Maar het is geen betrouwbare speler”, benadrukt hij. “Sturridge zou altijd als eerste op het wedstrijdformulier moeten staan, ook in het nationale elftal. Maar zijn loopbaan kabbelt maar een beetje voort. Hij zal nooit het maximale uit zijn mogelijkheden halen. God heeft hem enorm veel talent meegegeven, maar daar is hij zich te weinig van bewust.”

De inmiddels 29-jarige Sturridge gaf zijn carrière vorm bij Manchester City en stapte enige jaren later over naar Chelsea. Liverpool haalde de spits in januari 2013 naar Anfield, waar hij anderhalf jaar lang een gevaarlijk duo vormde met Luis Suárez, die in 2014 bij Barcelona tekende. Door aanhoudend blessureleed kwam de 26-voudig international van Engeland de laatste jaren maar mondjesmaat aan spelen toe.