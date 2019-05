‘Als je Pogba kan ruilen voor Bale, moet je dat nooit weigeren’

Mark Lawrenson roept Ole Gunnar Solksjaer op om daadkrachtig te opereren op de aankomende transfermarkt. De oud-speler van Liverpool denkt mee met de manager van Manchester United en schuift Gareth Bale naar voren als eventuele vervanger van Paul Pogba. De Franse middenvelder is meermaals gelinkt aan de Koninklijke en staat er goed op bij trainer Zinédine Zidane.

“Pogba heeft mij niet kunnen overtuigen. Als je hem zou kunnen ruilen voor Bale, moet je dat dan ook nooit weigeren. Bale is een speler voor de grote wedstrijden en een garantie voor doelpunten. Hij is ook nog eens linksbenig, daar heb je er niet veel van. Het levert alleen maar voordelen op”, zegt de analist in gesprek met de Daily Star. “Pogba is vooral heel erg wisselvallig. Soms een zes en dan weer een acht, daar wordt een manager gek van natuurlijk.”

Lawrenson weet hoe succesvol Manchester United was met Sir Alex Ferguson aan het bewind en hoe moeilijk het is voor Solskjaer om de gloriejaren terug te brengen naar Old Trafford. “Op dit niveau moeten de spelers elke week minstens een acht scoren. Alleen op die manier is een plaats in de top vier een realistisch uitgangspunt. Daar heb ik op dit moment niet zoveel vertrouwen in. Anthony Martial bijvoorbeeld is niet eens voor een langere periode van waarde en ook Marcus Rashford kan veel meer brengen”, aldus de gewezen verdediger van Liverpool.

Zidane loopt bij Real Madrid tegen dezelfde problemen aan en wil daarom grote aankopen doen. Pogba staat bovenaan zijn lijstje en volgens The Sun is het ‘nu of nooit’ voor de middenvelder van the Mancunians. Solskjaer krijgt ook een enorm budget tot zijn beschikking om de selectie van Manchester United te renoveren. Dat budget, geschat op ongeveer 180 miljoen euro, stijgt alleen maar bij een eventuele verkoop van Pogba. Daarnaast lijken Ander Herrera (Paris Saint-Germain), Alexis Sánchez en Juan Mata ook op weg naar de uitgang.