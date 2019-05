Jermaine Jenas: ‘Het klinkt vreemd, maar Ajax heeft zijn kans gemist’

Het tweeluik tussen Ajax en Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League is volgens Jermaine Jenas nog allesbehalve beslist. De voormalig middenvelder van the Spurs schrijft in een column voor de Daily Mail dat Ajax dinsdag in Engeland naliet om al voortijdig voor de beslissing te zorgen. Tottenham leeft nog en kan vertrouwen putten uit de gebeurtenissen tot dusver in de Champions League, aldus de oud-international.

In zijn column wijst Jenas op de verrassende wendingen die de Champions League dit seizoen al nam voor Tottenham. De Londenaren pakten slechts een punt in de eerste drie groepswedstrijden, 'nadat Luuk de Jong er 2-2 van maakte voor PSV in de 87ste minuut', en leken in de wedstrijd daarna thuis te gaan verliezen van de Eindhovenaren. "Totdat ze via de doelpunten Harry Kane hun laatste strohalm pakten." Late doelpunten van Christian Eriksen tegen Internazionale (1-0) en van Lucas Moura tegen Barcelona (1-1) brachten Tottenham in de knock-outfase en in de veelbesproken kwartfinale tegen Manchester City bekerde de ploeg ternauwernood door.

"Tottenham is dit seizoen al zo vaak uit de dood opgestaan, dat het net is alsof je naar Casualty (een medische dramaserie van de BBC, red.) kijkt", schrijft Jenas. "Je kunt je niet aan het idee onttrekken dat Ajax zijn kans heeft gemist. Dat klinkt vreemd na een 0-1 overwinning in de halve finale, maar Tottenham was rijp voor de slacht. Ze waren enorm zwak in de eerste helft en Ajax had al voor de beslissing kunnen zorgen. Die kans kregen ze toen David Neres de paal trof, maar ik had het gevoel dat ze Tottenham zo ongeveer uitnodigden om nog terug te komen. En ze kunnen toch zeker niet opnieuw zo slecht zijn? Ajax zou zich zorgen moeten maken."

Het Tottenham dat woensdag zal aantreden in Amsterdam, is volgens Jenas niet te vergelijken met de ploeg die verloor voor eigen publiek. "Mauricio Pochettino weet dat hij een verkeerde keuze maakte, door met drie verdedigers te beginnen. Woensdag staat er een ander Tottenham Hotspur in de Johan Cruijff ArenA. Het belangrijkste is dat Heung-Min Son terug is. Hij maakt het verschil", aldus Jenas. "Son is de perfecte spits om leiding te geven aan een ploeg die druk zet op de tegenstander. Hij heeft zoveel energie en snelheid. Soms kun je een wedstrijd aangrijpen om een nieuw niveau aan te tikken en dat is deze wedstrijd voor Tottenham."