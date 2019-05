‘Barcelona verrast en gaat voor kersverse Speler van het Jaar van Arsenal’

Alexandre Lacazette heeft zich in de kijker gespeeld bij Barcelona, zo claimt de Daily Express zondagochtend. Volgens de boulevardkrant wil de kampioen van Spanje een serieuze poging wagen om de aanvaller in de zomer over te nemen van Arsenal. Zijn transferwaarde wordt geschat op 70 miljoen pond, ofwel een slordige 82 miljoen euro.

Lacazette was dit seizoen goed voor 18 doelpunten en 12 assists in 46 officiële wedstrijden voor Arsenal. De Fransman heeft een mooie week achter de rug: donderdag hielp hij Arsenal met twee doelpunten voorbij Valencia in de eerste halve finale van de Europa League (3-1) en een dag later werd hij gekroond tot Speler van het Jaar bij the Gunners. Barcelona zou het duel met Valencia 'aandachtig' hebben bekeken.

De Spanjaarden zijn onder de indruk van het partnerschap dat Lacazette heeft met Pierre-Emerick Aubameyang, zo klinkt het. Trainer Unai Emery van Arsenal beseft dat hij deze zomer enkele spelers moet laten gaan om ruimte te creëren voor nieuwe aanwinsten, maar zou vastberaden zijn om Lacazette wel te behouden. "Maar het is onwaarschijnlijk dat Barcelona zich daardoor laat afhouden", stelt de Daily Express.

Sinds hij in juli 2017 overkwam van Olympique Lyon, en voor een bedrag van 53 miljoen destijds de duurste clubaankoop ooit werd, was de Fransman goed voor 35 doelpunten in 85 optredens voor Arsenal. De 27-jarige smaakmaker van Arsenal onderhoudt een goede relatie met landgenoot Éric Abidal, de technisch secretaris van Barcelona, maar officiële gesprekken zijn nog niet geopend. Het contract van Lacazette loopt door tot medio 2022.