Ten Hag: ‘De finale bracht veel teweeg en dat zal ik me blijvend herinneren’

Erik ten Hag weet wat het is om in een bekerfinale te staan. In seizoen 2015/16 bereikte hij als trainer van FC Utrecht de eindstrijd, die werd verloren van Feyenoord, en als speler won hij de prijs op 24 mei 2001 met FC Twente ten koste van PSV. In gesprek met De Telegraaf roept Ten Hag de emoties in herinnering die bij die wedstrijd kwamen kijken. "Het was een jaar na de vuurwerkramp", blikt de huidige trainer van Ajax terug.

In mei 2000 werd Enschede opgeschrikt toen een opslagruimte met vuurwerk ontplofte. Er vielen 23 doden en circa 1000 mensen raakten gewond. "De finale bracht veel emotie teweeg en die zal ik me blijvend herinneren", vertelt Ten Hag, wiens ploeg het zondag in de finale opneemt tegen Willem II. Hij kan zich ook de eerste wedstrijd na de ramp nog herinneren: een competitieduel met Feyenoord (1-1) in De Kuip, één dag na het incident.

"Ruim een jaar later kwamen we er terug en wonnen we de beker ten koste van PSV dat al landskampioen was. Het was een fantastisch PSV met Ruud van Nistelrooij en Mateja Kezman samen in de spits. Wij wonnen", aldus Ten Hag, doelend op de gewonnen strafschoppenserie. Met Ajax hoopt hij het succes zondag te kunnen herhalen. "We zijn ons ervan bewust dat het al lang geleden is dat Ajax iets heeft gewonnen."

Ten Hag stelt dat Willem II een 'uitstekend' seizoen doormaakt en dat hij positief is verrast door de opponent. "Aan het begin van het seizoen en de laatste jaren was Willem II wat kleurloos. Ze hebben nu weer kleur op de wangen en dat heeft met hun positieve spelopvatting te maken. Het is leuk voetbal met attractieve spelers. De finaleplaats is extra knap, omdat ze in de winter hun spits (Fran Sol, red.) kwijtraakten. Hoe ze dat hebben opgevangen: complimenten."