‘Ik ben bijna jaloers dat ik geen onderdeel meer van Ajax uitmaak, haha’

De finale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en Willem II is voor Eyong Enoh een bijzondere wedstrijd. De middenvelder was erbij toen de Amsterdammers de prijs in 2010 voor het laatst wonnen, maar speelde in Nederland het meest recent voor Willem II. In gesprek met Ajax Showtime voorspelt Enoh een 3-1 overwinning voor Ajax. "Willem II zal ervoor vechten, maar Ajax heeft meer kwaliteit en wil die beker naar Amsterdam halen", stelt Enoh.

Enoh stond tussen 2008 en 2014 onder contract bij Ajax. Hij werd verhuurd aan Fulham en Antalyaspor, waardoor hij niet bij alle successen van die periode betrokken was, maar de Kameroener heeft wel twee landstitels (2011 en 2012) en de beker op zijn palmares staan. Inmiddels speelt hij op Cyprus voor Enosis Neon Paralimni en vanuit de eilandstaat volgt hij Ajax nog op de voet. "Ajax speelt dit seizoen zulk goed voetbal, dat is echt niet normaal."

"Ik word er heel blij van om ze te zien spelen. Ik ben bijna jaloers dat ik geen onderdeel meer van het team uitmaak, haha. Ik vind het echt fantastisch wat Ajax dit seizoen allemaal presteert", doelt hij op het feit dat de club nog kans maakt op de treble. "Neem een speler als Donny van de Beek. Dat was nog een klein kind toen ik bij Ajax speelde en nu scoort hij in de halve finale van de Champions League. Dat maakt mij ontzettend trots."

Enoh verwacht een getergd en agressief Willem II, daar de club 'niet veel kansen' krijgt om een prijs te winnen. De controleur, dit in de tweede seizoenshelft van 2017/18 in Tilburg speelde, zegt dat het aan Ajax is om een antwoord te vinden op het jagen van Willem II. "Er zullen momenten in de wedstrijd komen dat ze gewoon even de bal in de ploeg houden en wat gas terugnemen. Ze zullen hun momenten kiezen om écht vol op de aanval te spelen, want ze zullen ook met een schuin oog naar woensdag gaan kijken", doelt Enoh op de return in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur.