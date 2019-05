Van Dijk gaat viraal: ‘Je ziet dit zelden, hij neemt een risico’

Liverpool hield de titelaspiraties zondag ternauwernood in leven. The Reds nestelden zich dankzij een 2-3 zege op Newcastle United in ieder geval voor even weer op de koppositie ten koste van Manchester City en dwongen daarmee af dat de beslissing pas op de laatste speeldag zal vallen. Na afloop was op sociale media veel aandacht voor de manier waarop de 2-3 van Divock Origi tot stand kwam.

Liverpool kreeg na 85 minuten een vrije trap aan de rechterflank en daar wilde Trent-Alexander Arnold zich over ontfermen. Aanvoerder Virgil van Dijk, die eerder op de avond zelf de 0-1 voor zijn rekening had genomen na een corner van Alexander-Arnold, vond echter dat invaller Xherdan Shaqiri de vrije trap beter kon nemen met diens linkerbeen. Het duurde even voordat de twee spelers begrepen wat Van Dijk met zijn handgebaren vanuit het strafschopgebied bedoelde, maar uiteindelijk bleek het de juiste keuze.

Shaqiri draaide de bal scherp in en Origi kopte het winnende doelpunt binnen via verdediger Jamaal Lascelles. "Normaal neemt Trent ze vanaf die kant en volgen ze gewoon de instructies van de trainer", zegt analist Gary Neville bij Sky Sports. "Je ziet zelden dat leiders op het veld zulke dingen veranderen. Hij nam een risico, door te zeggen: 'Nee, jij neemt hem niet.'" Graeme Souness voegt toe: "Het lijkt erop dat ze het doelpunt aan Van Dijk te danken hebben. Hij nam verantwoordelijkheid."

Trainer Jürgen Klopp spreekt na afloop van een 'briljant' doelpunt en een 'sprookje'. Over de rol van Van Dijk heeft hij het niet; wel over die van Shaqiri en Origi. De hoofdrolspelers van de 2-3 begonnen allebei op de bank. "Je kunt van alles over me zeggen, zoals dat ik ze niet vaak genoeg laat spelen. Die beslissing neem ik, maar het is geweldig dat ze dit nu doen. Ik geniet ervan. Het was een enorm belangrijk moment."