‘Engelse nachtmerrie’ Lionel Messi nadert recordseizoen 2011/12

Liverpool en Barcelona maken dinsdagavond uit wie zich de eerste finalist van de Champions League mag noemen. De Spanjaarden hebben een uitstekend uitgangspositie na de 3-0 overwinning in Camp Nou van vorige week. Opta blikt vooruit op het duel op Anfield, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

O Liverpool hoopt de derde club te worden in de geschiedenis van de Europacup I/Champions League die een achterstand van drie doelpunten wegpoetst in de halve finale. Dat lukte Panathinaikos in 1971 en Barcelona in 1986.

O Het gebeurde maar drie keer dat een club in de knock-outfase van de Champions League een voorsprong van drie of meer doelpunten uit handen gaf in de return. De laatste club die dat deed, was Barcelona in de kwartfinale van vorig seizoen.

O Barcelona speelde twee keer eerder op Anfield tegen Liverpool in de Champions league en won beide keren: met 1-3 in november 2001 en met 0-1 in maart 2007. Geen enkele andere club won vaker dan één keer op Anfield in de Champions League.

O Liverpool verloor slechts een van de achttien thuiswedstrijden die het speelde in de halve finale van een Europees toernooi (veertien zeges; drie remises). Die nederlaag werd toegediend door Leeds United in de Jaarbeursstedenbeker van 1970/71.

O Barcelona won dit seizoen al twee uitwedstrijden in Engeland in de Champions League (2-4 bij Tottenham Hotspur en 0-1 bij Manchester United). Geen enkele club won ooit drie uitwedstrijden in Engeland in één seizoen van een Europees toernooi.

O Liverpool is al negentien officiële thuiswedstrijden op rij ongeslagen (zestien zeges; drie remises). Onder Jürgen Klopp werd één keer een langere reeks bewerkstelligd: tussen januari 2016 en januari 2017 bleef Liverpool 25 duels op rij ongeslagen voor eigen publiek.

O In de eerste ontmoeting werd Liverpool de 32ste club waar Lionel Messi tegen scoorde in de Champions League. Alleen Raúl was tegen meer clubs trefzeker: 33.

O Al 367 minuten incasseerde Liverpool geen doelpunt op Anfield in de Champions League; Kylian Mbappé was de laatste doelpuntmaker in september. Sinds oktober 1984 slaagde Liverpool er niet meer in om vijf clean sheets op rij te houden in de Europacup I/Champions League.

O Barcelona won slechts vijf van de laatste achttien uitwedstrijden in de knock-outfase van de Champions League (vier remises; negen nederlagen). Vier van die vijf zeges waren echter op Engelse bodem: tegen Manchester City (tweemaal), Arsenal en Manchester United.

O Messi staat dit seizoen op twaalf doelpunten in de Champions League en nadert daarmee zijn recordseizoen 2011/12, toen hij veertien keer scoorde. De Argentijn kwam vaker tot scoren tegen Engelse clubs (26, waarvan 6 dit seizoen) dan elke andere speler in de geschiedenis van het toernooi.