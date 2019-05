Aanvoerder Cillessen kan eerste nederlaag sinds 11 november niet afwenden

Barcelona heeft zaterdagavond voor het eerst sinds 11 november (3-4 tegen Real Betis) verloren in LaLiga. De kampioen speelde tegen Celta de Vigo met een B-team, met de return tegen Liverpool in de Champions League in het achterhoofd, en verloor met 2-0. Jasper Cillessen had een basisplaats in het Estadio Balaídos en maakte zijn eerste minuten van het seizoen in de competitie. Celta staat dankzij de zege op de veertiende plaats en sloeg een gat van vijf punten richting de degradatiezone.

Geen enkele speler die woensdag een basisplaats had tijdens de eerste ontmoeting met Liverpool begon ook tegen Celta vanaf de aftrap. Spelers als Lionel Messi, Luis Suárez, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto en Marc-André ter Stegen behoorden zelfs niet tot de wedstrijdselectie. Hetzelfde gold voor Ivan Rakitic en Sergio Busquets, maar zij waren allebei geschorst. Talenten als Carles Aleñà, Riqui Puig en Moussa Wagué hadden een basisplaats. Ook Ousmane Dembélé begon vanaf het eerste fluitsignaal, maar zijn wedstrijd duurde maar vijf minuten.

De aanvaller zocht het gras op met een hamstringblessure en kon niet verder; Álex Collado was zijn vervanger. In de eerste helft had Cillessen niet veel te doen; hij zag na acht minuten een schot van Maximiliano Gómez naast zijn doel gaan en bracht kort voor rust redding op een kopbal van Néstor Araujo. Beide ploegen hadden in bepaalde fases van de eerste helft de overhand, maar geen van de teams kon de tegenstander langdurig de wil opleggen.

Cillessen was overigens de aanvoerder van Barcelona, bij absentie van Messi. Bij Barcelona is normaliter de speler die het langst voor de club speelt de aanvoerder en dat zou ditmaal Thomas Vermaelen zijn. Omdat de Belg in het seizoen 2016/17 echter werd verhuurd aan AS Roma, en Cillessen sinds 2016 onafgebroken voor Barcelona speelt, viel de keuze op de keeper. Cillessen leek kort na rust de 1-0 van Araujo in te leiden, nadat hij de bal losliet, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Celta bleef druk zetten en Barcelona probeerde het tempo uit de wedstrijd te halen.

Zo overleefden de bezoekers het tot halverwege de tweede helft. Toen was het Gómez die de score opende, enkele minuten nadat hij in de handen van Cillessen had gekopt. Na een uitstekende voorzet van Ryad Boudebouz vanaf de rechterflank slaagde de Argentijn erin om Arturo Vidal af te troeven, waarna hij de bal langs Cillessen trapte. Celta leek de wedstrijd daarna onder controle te hebben en besliste het duel in de slotfase. Na een handsbal van Wagué mocht Iago Aspas aanleggen vanaf elf meter en stuurde hij Cillessen de verkeerde kant op.