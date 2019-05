Zenit Sint-Petersburg onttroont Lokomotiv Moskou als kampioen in Rusland

Voor de zesde keer in de clubgeschiedenis, en voor het eerst sinds 2015, is Zenit Sint-Petersburg de kampioen van Rusland. Het team van trainer Sergei Semak wist zaterdag niet te winnen bij Akhmar Grozny (1-1), maar in de avond ging belager Lokomotiv Moskou met 2-0 onderuit bij Arsenal Tula. Daardoor is Zenit met drie duels te gaan niet meer te achterhalen.

Zodoende levert Lokomotiv de landstitel na een jaar weer in. De nummer twee van de Premjer-Liga heeft negen punten minder dan Zenit. In theorie kunnen beide ploegen nog op hetzelfde puntenaantal eindigen, maar dan geeft in Rusland onderlinge resultaat de doorslag. Dat is in het voordeel van Zenit, na een 5-3 overwinning en een 1-1 gelijkspel.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Zenit Sint-Petersburg 27 18 4 5 24 58 2 Lokomotiv Moskou 27 14 7 6 12 49 3 Krasnodar 26 13 7 6 24 46 4 CSKA Moskou 26 12 8 6 18 44 5 Spartak Moskou 27 12 7 8 5 43 6 Arsenal Tula 27 11 9 7 9 42 7 Gazovik Orenburg 27 10 6 11 1 36 8 Rostov 26 9 9 8 2 36 9 Akhmat Grozny 27 9 9 9 -3 36 10 Rubin Kazan 27 7 14 6 -1 35 11 Ural 27 9 6 12 -14 33 12 Dynamo Moskou 26 6 11 9 0 29 13 Krylia Sovetov Samara 26 8 3 15 -13 27 14 FK Ufa 26 5 10 11 -6 25 15 Anzhi 27 5 5 17 -34 20 16 Yenisey 27 4 7 16 -24 19

Na een afwezigheid van twee jaar keert Zenit terug in de Champions League. Dit seizoen werd de grootmacht in de achtste finale van de Europa League uitgeschakeld door Villarreal. Ook de nummer twee plaatst zich direct voor het miljardenbal: Lokomotiv, FC Krasnodar, CSKA Moskou, Spartak Moskou en Arsenal kunnen die plek allemaal nog opeisen.

Zenit werd eerder kampioen in 1984, 2007, 2010, 2012 en 2015. Vorig seizoen eindigde de ploeg op een teleurstellende vijfde plek. Bekende namen in de selectie zijn onder meer Branislav Ivanovic, Claudio Marchisio en Aleksandr Kokorin, al is Sardar Azmoun met twaalf treffers de clubtopscorer en gedeeld algemeen topscorer van de competitie.