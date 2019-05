Spaanse media speculeren massaal na nieuwste wedstrijdselectie Zidane

Gareth Bale ontbreekt in de wedstrijdselectie van Real Madrid voor de competitiewedstrijd van zondag tegen Villarreal en dat is voor Spaanse media voer voor speculatie. Onder meer Marca benadrukt dat het ontbreken van de Welshman het gevolg is van een steeds slechter wordende verstandhouding met trainer Zinedine Zidane.

Zidane heeft negentien spelers geselecteerd voor de thuiswedstrijd van zondagmiddag tegen Villarreal en Bale behoort niet tot de uitverkorenen. De vleugelaanvaller is niet geblesseerd of geschorst, maar komt simpelweg niet meer voor in de plannen van de Franse oefenmeester, zo klinkt het massaal in de Spaanse media.

Bale kon in de laatste acht wedstrijden van Real Madrid nog telkens rekenen op speelminuten, maar daarin wist hij nauwelijks te imponeren: de Welshman kwam niet verder dan één doelpunt en één assist. "Of hij met zijn hoofd bij Real Madrid zit? Dat weet ik niet. Dat moet je aan hem vragen", zo antwoordde Zidane vorige week nog na de 1-0 nederlaag tegen Rayo Vallecano, toen hij werd gevraagd naar de situatie rondom Bale.

Bale is overigens niet de enige grote naam die zondag ontbreekt in de wedstrijdselectie van Real Madrid: Luka Modric en Karim Benzema moeten het duel met Villarreal aan zich voorbij laten gaan vanwege blessures. Real Madrid staat momenteel derde in LaLiga en zal het seizoen vermoedelijk ook op die positie afsluiten. Voor Villarreal staat er nog voldoende op het spel, daar de voorsprong op de nummer achttien Real Valladolid slechts vijf punten bedraagt.