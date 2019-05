Derde en laatste Premier League-degradant is bekend na zege Crystal Palace

Cardiff City is volgend seizoen niet meer te bewonderen in de Premier League. De club uit Wales verloor zaterdagavond op eigen veld met 2-3 van Crystal Palace, waardoor degradatie met de laatste speelronde nog voor de boeg reeds een feit is. Cardiff City is na Huddersfield Town en Fulham de derde en laatste degradant dit seizoen in de Premier League.

De achterstand op de nummer zeventien Brighton & Hove Albion bedraagt nu vier punten en die ploeg heeft bovendien nog een wedstrijd extra te spelen. Cardiff City wist voorafgaand aan het duel met Crystal Palace dat het voor een hels karwei stond en ging, met Leandro Bacuna al vroeg als invaller binnen de lijnen, uiteindelijk dus betrekkelijk roemloos ten onder.

Wilfried Zaha bracht de bezoekers na 28 minuten voetballen op voorsprong, waarna kort erna een eigen doelpunt van Martin Kelly de gelijkmaker betekende. Crystal Palace wist zijn voordelige marge echter nog in de eerste helft in ere te herstellen via Michy Batshuayi, die scoorde na een combinatie met Jordan Ayew.

Andros Townsend velde in de zeventigste minuut uiteindelijk definitief het vonnis over Cardiff City, dat in de slotfase alleen nog een eretreffer wist aan te tekenen via Bobby Reid. Voor Cardiff City betekent het dat het avontuur in de Premier League beperkt blijft tot slechts één seizoen, want de ploeg van manager Neil Warnock promoveerde afgelopen zomer pas naar het hoogste niveau.