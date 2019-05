Scunthorpe United gaat de wereld over met uiterst gevoelig doelpunt

De strijd om degradatie uit de League One te ontlopen is zaterdagavond op bijzondere wijze ten einde gekomen. Plymouth Argyle, Walsall, Scunthorpe United en Bradford City zijn als onderste vier ploegen geëindigd en dalen daardoor af naar de League Two. Met name de wedstrijd tussen directe concurrenten Plymouth en Scunthorpe (3-2) deed veel stof opwaaien.

Beide ploegen moesten winnen om degradatie nog te kunnen ontlopen. Plymouth stond op plek 22 en had de laatste 8 wedstrijden niet gewonnen in de competitie. Scunthorpe had als nummer 23 een punt minder dan Plymouth. De winnaar zou ook afhankelijk zijn van andere resultaten en dat nekte Plymouth uiteindelijk. The Pilgrims wonnen weliswaar, maar AFC Wimbledon speelde met 0-0 gelijk tegen nummer laatst Bradford City en Southend United won met 2-1 van Sunderland. Omdat Wimbledon en Southend een beter doelsaldo hebben, blijven zij ten koste van Plymouth in de League One.

Zelf was Plymouth enkel gericht op het winnen van de wedstrijd tegen Scunthorpe en de ploeg begon goed. Na 35 minuten stond het 2-0, dankzij doelpunten van Lloyd Jones en Freddie Lapado. Scunthorpe vocht echter voor wat het waard was en kwam op 2-1 via Kyle Wootton. In de tweede helft maakte Josh Morris er zelfs 2-2 van en voor dat doelpunt kreeg hij de hoon van voetbalvolgers op sociale media over zich heen. Doelman Matt Macey was geblesseerd en wilde de bal over de zijlijn gooien, zodat hij behandeld kon worden. Morris pikte het leer echter op en schoot uit een moeilijke hoek over Macey heen.

Het scenario deed denken aan de recente Championship-wedstrijd tussen Leeds United en Aston Villa, toen Mateusz Klich besloot ‘gewoon’ door te spelen nadat de bal uitgespeeld leek te worden. Hij scoorde voor Leeds, maar de club besloot een doelpunt 'terug te geven'. Dat gebeurde ditmaal niet. Desondanks kwam Argyle weer op voorsprong via Graham Carey. Het leek er goed uit te zien, zeker omdat het een kwartier voor tijd 1-1 stond bij Southend - Sunderland, maar in minuut 87 scoorde Southend en wipte het alsnog over Plymouth heen op de ranglijst. Overigens zullen kampioen Luton Town en nummer twee Barnsley promoveren naar de Championship, terwijl Charlton Athletic, Portsmouth, Sunderland en Doncaster Rovers de play-offs in gaan.