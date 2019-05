Eigen doelpunt Harun Tekin gaat viraal bij belangrijke zege Fenerbahçe

Fenerbahçe heeft zaterdagavond een zeer belangrijke overwinning geboekt in de Turkse competitie. De grootmacht uit Istanbul kwam in de uitwedstrijd tegen stadsgenoot Kasimpasa op achterstand door een kolderiek eigen doelpunt van Harun Tekin, maar wist de schade daarna toch nog te repareren: 1-3.

Voor Fenerbahçe is de zege een welkome opsteker in toch wel een dramatische seizoen. De ploeg van trainer Ersun Yanal komt na 31 competitiewedstrijden op 37 punten en is daarmee voorlopig opgeklommen naar een twaalfde plaats in de Süper Lig. Fenerbahçe lijkt zodoende met nog drie speelrondes voor de boeg niet meer te hoeven vrezen voor degradatie, want de nummer zestien Göztepe heeft zeven punten minder (al heeft die ploeg nog wel een wedstrijd tegoed).

Toch was de situatie in het Recep Tayyip Erdogan Stadion aanvankelijk allesbehalve rooskleurig voor Fenerbahçe. Tekin ging na dertien minuten voetballen op ongelukkige wijze voorbij aan een terugspeelbal van Roman Neustädter, waarna de doelman een eigen doelpunt op zijn naam kreeg en Fenerbahçe in de achtervolging moest.

De gelijkmaker van Eljif Elmas volgde echter nog in de eerste helft: na een indraaiende voorzet van Mathieu Valbuena kopte de jonge middenvelder raak. Valbuena was zo met een assist belangrijk voor Fenerbahçe en hij zorgde achttien minuten voor tijd zelf voor de 1-2, door een vrije trap te benutten. Roberto Soldado bepaalde daarna de eindstand.