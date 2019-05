Strafschop in minuut 93 biedt geen soelaas voor dolend PSG

Hoewel Paris Saint-Germain al lang zeker is van de landstitel in Frankrijk, lijkt het seizoen van de kampioen als een nachtkaars uit te gaan. Het team van Thomas Tuchel worstelt al weken met de vorm en kwam zaterdag ook niet voorbij nummer zeven OGC Nice: 1-1. De bezoekers kwamen op voorsprong, waarna Neymar er met een penalty 1-1 van maakte. In de blessuretijd kreeg de thuisploeg nog een strafschop, maar Edinson Cavani faalde.

Het Nice van Patrick Vieira maakt bijna geen kans meer om zich te plaatsen voor Europees voetbal, maar won wel drie van de laatste vijf wedstrijden in de Ligue 1. PSG verloor er juist drie van de laatste vijf en ging een week geleden nog onderuit na strafschoppen tegen Stade Rennes in de finale van de Coupe de France. De ploeg van Tuchel moest het tegen Nice onder meer zonder de geschorste Kylian Mbappé stellen, na diens rode kaart in de bekerfinale. De bezoekers hadden vooraf wellicht het gevoel dat het een uitgelezen kans was om PSG voor eigen publiek te kloppen.

Er kwamen in de eerste helft ook kansen voor Nice: doelman Alphonse Aréola had een goede redding in huis na een inzet van Youcef Atal van dichtbij, al stond de aanvaller van de gasten wel buitenspel. Over het geheel was PSG de bovenliggende partij in het Parc des Princes. Toch was het Nice dat direct na de rust de score opende: na de aftrap bezorgde verdediger Dante de bal bij Ignatius Ganago, die tussen Dani Alves en Marquinhos kwam en de bal snoeihard binnenschoot via de onderkant van de lat. Lang kon Nice niet van die voorsprong genieten.

De ploeg van Vieira weigerde er 0-2 van te maken, toen Atal voorbij Juan Bernat raasde en zag dat Allan Saint-Maximin na zijn pass van dichtbij op de lat schoot, en vervolgens werd het 1-1 uit een penalty. Ángel Di María werd in het strafschopgebied gevloerd door Patrick Burner en Neymar stuurde doelman Walter Benítez de verkeerde kant op vanaf elf meter. Diep in de blessuretijd leek een volgende penalty de 2-1 in te luiden, na een overtreding van Dante op Neymar, maar ditmaal ging Cavani achter de bal staan en de spits schoot recht door het midden. Daar had keeper Benítez op gerekend en zodoende bleef het 1-1.