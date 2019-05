‘Wat er ook gebeurt tegen Ajax, ik ben trots op het seizoen van Tottenham’

Hoe het seizoen ook afloopt, Mauricio Pochettino is trots op Tottenham Hotspur. Na de 1-0 nederlaag bij Bournemouth van zaterdag benadrukt de trainer dat zijn ploeg heeft bereikt wat weinigen voor mogelijk hielden. Het stemt Pochettino meer dan tevreden dat the Spurs in het slot van het seizoen nog meedoen in de Champions League en om een plaats in de top vier van de Premier League, zo vertelt hij na afloop.

Het was een zwarte middag voor Tottenham, na rode kaarten voor zowel Heung-Min Son als Juan Foyth en een beslissend tegendoelpunt van Nathan Aké in de blessuretijd. Met name de rode kaart van Son werd tijdens en na de wedstrijd uitgebreid besproken op sociale media. De sterspeler deelde kort voor rust een duw en een trap uit aan Jefferson Lerma, die ogenschijnlijk op zijn voet was gaan staan. "Er valt niets over te zeggen", reageert Pochettino na afloop op vragen over de rode kaart. "Ik respecteer het besluit van de scheidsrechter. Mijn mening is niet zo belangrijk. Je kunt niet veranderen wat er is gebeurd."

Drie minuten na de onderbreking werd Foyth, die in de rust was ingevallen, weggestuurd na een overtreding op kniehoogte op Jack Simpson. "Ik heb het niet gezien, maar ik heb het besluit te respecteren", maakt Pochettino duidelijk. "Het is pech voor ons: eerst Sonny, dan Juan... We probeerden het na rust goed neer te zetten met een man minder. We hebben daarna ook nog enorme inzet getoond. Met negen spelers verdedigden we goed en speelden we een heel goede wedstrijd, maar het was niet genoeg door het late tegendoelpunt."

Pochettino benadrukt dat Tottenham er niet slecht voorstaat, ondanks dat het vijf van de laatste zes officiële wedstrijden verloor. "We staan derde, doen mee om een plek in de top vier en staan in de halve finale van de Champions League. Aan het begin van het seizoen wilde iedereen staan waar wij nu staan. Ik ben trots op dit seizoen", geeft hij aan. In gesprek met de BBC stelt de Argentijn dat Tottenham nog twee 'finales' voor de boeg heeft: de return tegen Ajax in de Champions League en de laatste competitiewedstrijd, thuis tegen Everton.

"We hebben alles nog in eigen handen. Als het niet lukt, zijn we toch trots", herhaalt Pochettino in gesprek met de BBC. "Niemand had verwacht dat Tottenham nu nog in deze positie zou verkeren. We concurreren met vijf ploegen. Het is onmogelijk dat alle zes in de top vier eindigen. Wat er ook gebeurt, ik ben trots. En wat er ook gaat gebeurt in de halve finale, ik ben trots." Tottenham neemt het woensdag in Amsterdam op tegen Ajax, na een eerdere 0-1 nederlaag in eigen huis. Het Premier League-duel met Everton staat voor zondag 12 mei op het programma.