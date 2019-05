Onherkenbaar Atlético lijdt grootste nederlaag in bijna dertien maanden

Atlético Madrid heeft zaterdagmiddag de grootste competitienederlaag sinds 19 april 2018 geleden. Het elftal van trainer Diego Simeone ging op bezoek bij Espanyol met liefst 3-0 onderuit. De laatste ploeg die Atlético in LaLiga met die cijfers klopte, was Real Sociedad.

Atlético is door het verlies nog altijd niet zeker van de tweede plaats in Spanje, maar zal in principe niet meer achterover hoeven te kijken. De voorsprong op achtervolger en stadsgenoot Real Madrid bedraagt negen punten, waardoor Atlético de tweede plaats volgende week met een gelijkspel tegen Sevilla alsnog definitief kan veiligstellen.

Zaterdagmiddag ging het op bezoek bij middenmoter Espanyol volledig mis voor de ploeg van Simeone. Een eigen doelpunt van Diego Godin betekende in de blessuretijd van de eerste helft de 1-0, waarna Borja Iglesias kort na de onderbreking voor de 2-0 tekende na voorbereidend werk van Óscar Melendo. Diezelfde Iglesias bepaalde kort voor tijd de eindstand, door een strafschop te benutten na een overtreding van Juanfran.