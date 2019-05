Wolves dromen van Europa; jongste PL-speler ooit maakt opwachting

Wolverhampton Wanderers heeft zaterdag een reuzenstap gezet richting het veiligstellen van de zevende plaats in de Premier League. De manschappen van Nuno Espírito Santo wonnen met 1-0 van het reeds gedegradeerde Fulham, dat een zegereeks van drie duels ten einde zag komen. Als Manchester City in de FA Cup-finale van zaterdag 18 mei te sterk blijkt voor Watford, geeft plek zeven recht op deelname aan de voorrondes van de Europa League. Alleen Leicester City zou Wolverhampton nog kunnen achterhalen, maar dan moet het winnen van Manchester City (uit) en Chelsea (thuis), terwijl Wolverhampton zou moeten verliezen van Liverpool (uit).

Wolverhampton Wanderers – Fulham 1-0

Wolverhampton is dankzij de zege dicht bij een rentree in Europa, 39 jaar nadat het in de eerste ronde van de UEFA Cup sneuvelde tegen PSV. Ryan Babel, goed voor drie doelpunten in zijn laatste vier competitiewedstrijden, had opnieuw een basisplek bij Fulham. In de eerste helft kwam hij echter nauwelijks in het stuk voor, daar Wolverhampton meer aanvallende intenties aan de dag legde. De thuisploeg liet zich na een kwartier gelden met een inzet van Diogo Jota, die rakelings naast ging, en na een halfuur kopte Leander Dendoncker op aangeven van João Moutinho tegen de lat. Het ontbrak Wolverhampton aan de scherpte in de afrondende fase en daardoor hield Fulham zich voor rust staande.

Wolverhampton hervatte na de onderbreking de jacht op het openingsdoelpunt. Opnieuw scheerde een poging van Jota maar net naast het doel: hij zocht de verre hoek met zijn linkervoet en Sergio Rico was al geklopt, maar de doelman kon opgelucht ademhalen. Er ontstond daarna echter een fase waarin Fulham meer aan voetballen toekwam en dat resulteerde in een uitstekende kans voor Aleksandar Mitrovic. De aanvaller schoot na ruim een uur over het doel van Rui Patrício. Een kwartier voor tijd was het toch Wolverhampton dat het duel naar zich toetrok: na een lage bal van Matt Doherty stond Leander Dendoncker op de juiste plek om er 1-0 van te maken. Bijzonder was dat Harvey Elliott in de slotfase inviel bij Fulham: met zijn zestien jaar en dertig dagen is hij de jongste Premier League-speler ooit.

West Ham United – Southampton 3-0

De 1-0 voorsprong van West Ham bij rust was verdiend, want het elftal van Mauricio Pellegrini domineerde de wedstrijd voor eigen publiek. The Hammers zetten al vroeg druk en beloonden zichzelf na een kwartier, toen rechtsback Yan Valery van Southampton de bal zomaar inleverde op het middenveld. Mark Noble pikte de bal op, zag dat Marko Arnautovic aan een loopactie begon en stelde zijn ploeggenoot in staat om de score te openen na een ragfijne steekpass. Halverwege de tweede helft produceerde Arnautovic met een kopbal zijn tweede doelpunt van de middag en gooide hij de wedstrijd op slot. Vervolgens bepaalde Ryan Fredericks de eindstand. West Ham staat elfde, terwijl Southampton op de zestiende plek staat.