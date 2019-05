Bosz en Stevens doen zonder zelf te spelen fantastische zaken

Peter Bosz en Huub Stevens hebben zaterdagmiddag zonder zelf te spelen met Bayer Leverkusen en Schalke 04 fantastische zaken gedaan in de Bundesliga. Bosz zag directe concurrenten Borussia Mönchengladbach en TSG Hoffenheim onderling gelijkspelen (2-2), terwijl het Schalke van Stevens na de 3-1 nederlaag van VfB Stuttgart op bezoek bij Hertha BSC vrijwel zeker is van lijfsbehoud. Schalke kwam zelf zaterdag niet in actie, maar de ploeg van Stevens heeft zes punten meer dan Stuttgart, dat in de laatste twee duels behalve het verschil in punten ook de achterstand in doelsaldo op Schalke (-41 tegenover -18) goed zal moeten maken. Voor Leverkusen geldt dat het zondag bij een zege op Eintracht Frankfurt kan opschuiven naar een vijfde plaats in de Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 2-2

Gladbach won slechts één van zijn zes laatste wedstrijden in de Bundesliga, terwijl Hoffenheim in die reeks juist viermaal won. Het mocht dan ook geen verrassing heten dat het bezoek uit Sinsheim met vertrouwen begon aan de wedstrijd en een prima eerste helft speelde. Hoffenheim creëerde diverse kansen en ging uiteindelijk met een 0-1 voorsprong aan de thee. Pavel Kaderabek had na een halfuur de openingstreffer voor zijn rekening genomen, door raak te koppen uit een hoekschop van Kerem Demirbay. In de tweede helft gebeurde er vervolgens lange tijd niets, maar in de laatste achttien minuten kreeg het publiek toch nog een spektakelstuk voorgeschoteld. Matthias Ginter tekende voor de gelijkmaker, alvorens Nadiem Amiri Hoffenheim weer aan de leiding bracht. Gladbach toonde echte karakter en wist zes minuten voor tijd via Josip Drmic alsnog een punt uit het vuur te slepen. Joshua Brenet zat negentig minuten op de bank bij Hoffenheim.

Hertha BSC - VfB Stuttgart 3-1

Het tegen degradatie strijdende Stuttgart mocht bijna de gehele eerste helft hopen op een goed resultaat in Berlijn, waar Karim Rekik en invaller Javairo Dilrosun voor de Nederlandse inbreng zorgden. In de slotfase van het eerste bedrijf ging het echter helemaal mis voor de manschappen van trainer Nico Willig. Ron-Robert Zieler kon met veertig minuten op de klok in eerste instantie nog redding brengen op een kopbal van Marvin Plattenhardt, maar Vedad Ibisevic was er als de kippen bij om de rebound binnen te schieten. In de blessuretijd was het daarna nog een raak toen Zieler een poging van Ibisevic wist te keren maar de bal nu voor de voeten van Ondrej Duda terechtkwam. Na de onderbreking duurde het bijna een halfuur voordat er weer gescoord werd, maar was het in drie minuten tijd wel twee keer raak. Salomon Kalou vergrootte de marge voor Hertha eerst tot drie doelpunten, waarna Mario Gómez de eindstand op 3-1 bepaalde.

VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 2-0

Wolfsburg, dat met Wout Weghorst aan de aftrap verscheen, doet nog volop mee in de strijd om een ticket voor de groepsfase van de Champions League en Nürnberg stak een dikke vijf minuten voor de rust ook de helpende hand toe, toen Sebastian Kerk zijn doelman in de problemen bracht met een slechte terugspeelbal en Felix Klaus uiteindelijk kon profiteren. In de tweede helft kreeg Nürnberg via Robert Bauer en Mikael Ishak kans om weer op gelijke hoogte te komen, maar eerstgenoemde mikte over, terwijl Ishak op doelman Pavao Pervan stuitte. Een rake kopbal van Marcel Tisserand zorgde tien minuten voor tijd voor de beslissing.