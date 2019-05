Voormalig AZ-speler vertolkt hoofdrol bij belangrijke overwinning Bayern

Bayern München is weer een stap dichter bij titelprolongatie in de Bundesliga. De Duitse recordkampioen speelde zaterdagmiddag op eigen veld tegen Hannover 96 met name een zwakke tweede helft, maar zegevierde uiteindelijk wel: 3-1. Bayern, waar Arjen Robben als invaller na 158 zijn rentree maakte, komt door de overwinning op 74 punten uit 32 competitieduels; achtervolger Borussia Dortmund staat na 31 wedstrijden op 69 punten en speelt later vandaag nog de uitwedstrijd tegen Werder Bremen.

Het was vanaf het eerste fluitsignaal eenrichtingsverkeer in de Allianz Arena. Hannover kwam er absoluut niet aan te pas en keek halverwege tegen een 2-0 achterstand aan. De score werd na 27 minuten voetballen geopend door Robert Lewandowski, die na een afgemeten voorzet vanaf de linkerflank van Joshua Kimmich eenvoudig kon scoren met het hoofd. Bayern stapelde in die fase van de wedstrijd kans op kans en wist zijn voordelige marge uiteindelijk op slag van rust te verdubbelen. Leon Goretzka werd op ongeveer twintig meter van het doel bereikt door Kingsley Coman, waarna de Duits international met een laag schot de hoek vond: 2-0.

Er leek zodoende geen vuiltje aan de lucht voor Bayern, maar Hannover wist zes minuten na de onderbreking uit het niets de aansluitingstreffer te produceren. Scheidsrechter Christian Dingert wees naar de stip na een handsbal van Jérôme Boateng, waarna de strafschop die volgde feilloos werd benut door de in de rust ingevallen Jonathas.

De ex-speler van onder meer AZ leek de wedstrijd zo weer spannend te maken, maar in de vijf minuten die volgden na zijn doelpunt haalde hij zelf weer de spanning uit de wedstrijd. Jonathas werd in korte tijd tweemaal op de bon geslingerd, waardoor Hannover in minuut 55 met tien man kwam te staan. Bayern wist de overtalsituatie amper uit te buiten, maar sloeg in de absolute slotfase via invaller Franck Ribéry nog wel voor een derde maal toe. Robben maakte direct erna als invaller zijn rentree, maar hij wist uiteindelijk geen verandering meer aan te brengen in de stand.