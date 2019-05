Arjen Robben maakt rentree voor Bayern München na 158 dagen

Arjen Robben heeft zaterdagmiddag na langdurig blessureleed zijn rentree gemaakt voor Bayern München. De 35-jarige Nederlander viel in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Hannover 96 na 86 minuten voetballen in en maakte zo zijn eerste minuten voor Bayern sinds 27 november 2018 (158 dagen geleden), toen hij 72 minuten meedeed in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica.

Robben sukkelde sindsdien met verschillende blessures, onder meer aan het bovenbeen en de kuit. Lange tijd was het onduidelijk of de buitenspeler dit seizoen überhaupt nog in actie kon komen, maar eind april kon hij de groepstraining van Bayern eindelijk hervatten. Trainer Niko Kovac haalde Robben vorige week al bij de wedstrijdselectie van Bayern voor de uitwedstrijd tegen 1. FC Nürnberg (1-1), maar toen zat de veteraan nog negentig minuten op de bank.

Voor de thuiswedstrijd van dit weekend tegen Hannover moest Robben aanvankelijk opnieuw genoegen nemen met een rol, maar in de absolute slotfase besloot Kovac de ex-speler van onder meer PSV en Chelsea alsnog minuten te gunnen. Op het moment dat Robben werd ingebracht, leidde Bayern met 3-1 door doelpunten van Robert Lewandowski, Leon Goretzka en Franck Ribery.

Met zijn rentree gaat er voor Robben een wens in vervulling, daar hij na dit seizoen vertrekt bij Bayern. "Het zijn mijn laatste twee maanden bij de club, waarvoor in tien jaar heb gespeeld. Ik wil nog één keer spelen, nog één keer dat shirt aantrekken. Daar gaat het mij om”, zo liet hij in maart optekenen in een interview met de Allgemeine Zeitung.