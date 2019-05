Aké deelt negental Tottenham harde dreun uit in generale voor Ajax

Tottenham Hotspur is zaterdag met 1-0 onderuit gegaan in zijn laatste wedstrijd voor de return tegen Ajax in de halve finales van de Champions League van aanstaande woensdag. The Spurs beleefden door rode kaarten voor Heung-Min Son en Juan Foyth vlak voor en vlak na de rust een bizarre middag tegen Bournemouth en Nathan Aké deelde in de blessuretijd een enorme dreun uit door de enige treffer van de middag binnen te koppen. De niet helemaal okselfris ogende Moussa Sissoko werd in de slotfase bovendien gewisseld, al leek dit vooral uit voorzorg te zijn. Nummer vier Chelsea kan Tottenham later dit weekend voorbijsteken, terwijl Arsenal en Manchester United het gat kunnen verkleinen tot respectievelijk één en twee punten. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino neemt het volgend weekend in de laatste speelronde op tegen Everton.

De negentienjarige Mark Travers maakte aan de kant van de thuisploeg zijn Premier League-debuut en de jonge doelman toonde zich in de eerste helft een behoorlijke sta-in-de-weg voor Tottenham, dat ten opzichte van de wedstrijd tegen Ajax van afgelopen dinsdag met drie nieuwe gezichten aan de wedstrijd begon. Eric Dier en Moussa Sissoko begonnen in de basis op het middenveld, terwijl Son, die de wedstrijd tegen de Amsterdammers miste vanwege een schorsing, zijn opwachting maakte in de aanval.

Tottenham was via een schot van Lucas Moura dat net naast het doel van Travers verdween na acht minuten spelen voor het eerst gevaarlijk en die kans vormde een opmaat naar meer. Schoten van Dele Alli en opnieuw Lucas werden door de sluitpost vakkundig onschadelijk gemaakt en ook een kopbal uit kansrijke positie van Alli was de keeper niet te machtig. Terwijl de doelpunten in het eerste bedrijf uitbleven sloeg vlak voor rust echter toch de vlam in de pan toen Jefferson Lerma ogenschijnlijk op de voet van Son ging staan en de Zuid-Koreaan reageerde met een duw en een trap.

Arbiter Craig Pawson twijfelde vervolgens geen moment en stuurde de aanvaller met een directe rode kaart naar de kleedkamer. Trainer Mauricio Pochettino reageerde in de rust vervolgens door Foyth en Eric Dier in te brengen voor Toby Alderweireld en Victor Wanyama, maar dit bleek geen gelukkige keuze. Foyth stond namelijk slechts een paar minuten in het veld toen hij hard doorgleed op de benen van Jack Simpson en ook met een rode prent moest inrukken. Ondanks de overtalsituatie duurde het lang voordat Bournemouth zijn eerste echte kans kon creëren.

Met nog een ruim kwartier te gaan was het Jordon Ibe die Hugo Lloris voor het eerst serieus testte met een pegel van de rand van de zestien, maar de Fransman slaagde erin het schot te keren. Sissoko liet Pochettino in de slotfase nog even schrikken toen hij ogenschijnlijk last kreeg van de lies, maar de daaropvolgende wissel voor Ben Davies leek slechts uit voorzorg. Tottenham leek daarna een punt over te houden aan het treffen, maar Aké slaagde er in de blessuretijd in om een corner met het hoofd hard achter Lloris te kegelen.