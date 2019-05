Aangebrand Tottenham komt na 48 minuten met 9 man te staan

Tottenham Hotspur speelt zaterdagmiddag de belangrijke wedstrijd tegen Bournemouth en the Spurs moeten het in nagenoeg de gehele tweede helft stellen zonder sterspeler Heung-Min Son en Juan Foyth. Son incasseerde vlak voor rust een directe rode kaart en hetzelfde overkwam Foyth, die pas in de rust was ingevallen, drie minuten na de onderbreking. Tottenham komt na zaterdag nog slechts eenmaal in actie in competitieverband, zondag tegen Everton.

Son reageerde twee minuten voor de onderbreking als door een adder gebeten toen Jefferson Lerma ogenschijnlijk op zijn voet ging staan nadat het spel al stillag. De aanvaller deelde een duw en een trap uit en scheidsrechter Craig Pawson reageerde resoluut door de gefrustreerde Son een rode kaart voor te houden. Tottenham had voor dat moment al een aantal flinke kansen gekregen om op voorsprong te komen, maar doelman Mark Travers slaagde erin om zijn doel schoon te houden waardoor er met een 0-0 tussenstand gerust wordt.

Pochettino voerde in de rust een dubbele wissel door met het inbrengen van Foyth en Victor Wanyama voor Eric Dier en Toby Alderweireld, maar voor Foyth duurde zijn invalbeurt niet lang. De Argentijnse verdediger beging drie minuten na de rust een schandalige overtreding op kniehoogte op Jack Simpson, waarna hij ook hij een directe rode kaart ontving.

Son ontbrak afgelopen dinsdag vanwege een schorsing tijdens de met 0-1 verloren heenwedstrijd tegen Ajax in de halve finales van de Champions League en kan zich zodoende al op de return gaan richten. Tottenham wordt woensdag in de Johan Cruijff ArenA verwacht voor de wedstrijd waarin de beslissing zal vallen over wie zich in de finale van de Champions League mag melden.

Naast het miljardenbal staat er voor de Londenaren in de competitie ook nog genoeg op het spel: de huidige nummer drie van de Premier League heeft slechts twee punten voorsprong op nummer vier Chelsea. Arsenal en Manchester United volgen op respectievelijk vier en vijf punten.