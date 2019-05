‘Of PSV’ers meer waard worden vanwege prestaties van Ajax? Dat denk ik niet’

Het seizoen is nog niet voorbij, maar inmiddels wordt er ook al ruimschoots vooruitgeblikt op de aankomende transferzomer. Met onder meer Real Madrid, Bayern München, Juventus en Manchester United die voor een flinke renovatie van de selectie lijken te staan zullen er weer met flink wat miljoenen gesmeten worden en de kans lijkt groot dat bekende namen als Eden Hazard en Gareth Bale van club gaan wisselen.

Zaakwaarnemer Rob Jansen houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en hij noemt Der Rekordmeister als een voorbeeld van een club die zal moeten investeren: “Als je te lang wacht met opvolging en steeds maar weer contracten van ouder wordende topspelers verlengt, krijg je dat vanzelf een keer terug. Bayern is een club om veel respect voor te hebben, opgebouwd met structuur en visie. Maar ook zij moeten nu zwaar in de portemonnee”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Een deel van de spelers die aankomende zomer de overstap zal maken naar de Europese top komt mogelijk uit de Eredivisie. Ajax trekt vanwege zijn prestaties in de Champions League de aandacht vanuit alle grote competities en Frenkie de Jong zal hoe dan ook al naar Barcelona verkassen. PSV zou daarnaast ook kunnen profiteren van de prestaties van de Amsterdammers, aangezien de club momenteel in punten gelijk staat met de titelconcurrent en de Eindhovenaren op die manier ook onder een vergrootglas komen te liggen.

“Het succes van Ajax heeft een waarde voor het hele Nederlandse voetbal”, beaamt ook Jansen. PSV heeft met Steven Bergwijn en Hirving Lozano twee spelers in huis die veel geld op kunnen leveren, maar de belangenbehartiger verwacht niet dat de spelers van PSV duurder worden omdat de club in de Eredivisie op gelijke hoogste staat met het in Europa zo succesvolle Ajax: “Omdat ze nu gedeeld eerste staan met Ajax, zou dat zo werken? Nee, dat denk ik toch niet.”