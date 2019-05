Tip voor Frenkie de Jong: ‘Hij kan daar ook belangrijk mee zijn’

Frenkie de Jong was zeker niet de eerste voetballer die de overstap van Willem II naar Ajax maakte. Tomas Galásek ondertekende medio 2000 een contract in Amsterdam, na vier jaar Willem II, en bleef uiteindelijk zes jaar voor Ajax spelen. De 46-jarige Tsjech geniet enorm van het spel van de toekomstig voetballer van Barcelona.

“Frenkie de Jong is een speler waar ik graag naar kijk. Hij is creatief en wil alle ballen hebben. Echt leuk om te zien”, erkent Galásek zaterdag in gesprek met De Telegraaf. “Ik vind wel dat hij wat vaker van afstand zou moeten schieten. Als middenvelder kun je daar ook belangrijk mee zijn. Ik heb op die manier nog behoorlijk wat goals gemaakt.”

Galásek was zelf een heel ander type middenvelder. “Ik was een echte teamspeler die het team sterker maakte. Dat zijn de spelers die niet zo opvallen, maar wel belangrijk zijn. Als ik naar het huidige Ajax kijk dan lijkt Lasse Schöne in zijn type spel het meest op mij. Hij zorgt voor zekerheid, brengt rust en zorgt ervoor dat anderen beter spelen.”

Galásek is trots op alles wat hij heeft bereikt en daar spelen Willem II en Ajax een belangrijke rol in. “Daarom is het voor mij extra leuk, dat deze clubs nu de bekerfinale spelen”, besluit de Tsjech, die de beker aan Matthijs de Ligt mag uitreiken als Ajax wint. “Ik heb daarbij een heel groot voordeel. Wie er ook wint, ik zal zeker niet verdrietig zijn na de wedstrijd.”