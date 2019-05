‘Vervelend dat ik moet wachten, Ajax kan me ook nog een jaar verhuren’

Dennis Johnsen weet nog niet waar zijn toekomst ligt. SC Heerenveen verkocht de aanvaller in de zomer van 2017 aan Ajax, maar dat was tot dusver nog geen onverdeeld succes. In januari maakte de 21-jarige buitenspeler uit Noorwegen op huurbasis de overstap naar Friesland. De knoop over het lichten van de optie tot koop is nog niet doorgehakt.

“Ik moet afwachten. Dat is een beetje vervelend, maar ik word er niet nerveus van”, vertelt Johnsen in gesprek met de Leeuwarder Courant. “Zo werkt het in de voetballerij. Ik wil natuurlijk wel liefst zo snel mogelijk weten waar ik aan toe ben. Als Heerenveen wil dat ik blijf en ik kan een heel seizoen spelen, dan zou ik dat graag willen.”

In anderhalf seizoen kwam Johnsen niet verder dan twintig competitieminuten voor het eerste elftal van Ajax, verdeeld over drie invalbeurten. Daarnaast kwam hij nog 31 minuten binnen de lijnen in twee bekerduels, inclusief de fameuze bekerontmoeting tegen FC Twente. Bij Jong Ajax speelde hij des te meer en sinds zijn rentree bij de Friezen kwam hij tot twaalf Eredivisie-duels.

In Amsterdam heeft Johnsen nog een contract tot de zomer van 2021. “Het belangrijkste voor mij is dat ik veel speel. Ajax kan me ook nog een jaar verhuren. Als ik dan goed ben, ga ik daarna misschien alsnog weer naar Amsterdam.”