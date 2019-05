Wim Kieft geniet: ‘Hij is een vervelende voetballer voor iedere tegenstander’

Wim Kieft genoot woensdagavond van Luis Suárez in de eerste halve finale van de Champions League tussen Barcelona en Liverpool. Mede dankzij een doelpunt van de aanvaller tegen zijn voormalig werkgever won het team van Ernesto Valverde met 3-0 en lijkt de return op papier een formaliteit. De ontvangst op Anfield zal heftig zijn dinsdag, zo verwacht Kieft. “Maar iemand als Suárez, met zijn instelling, heeft daar compleet maling aan. Mooi om te zien”, erkent de voormalig Oranje-international.

Kieft omschrijft Suárez als ‘een vervelende speler voor iedere tegenstander’. “Hij begint te rommelen, oorlog te maken in de spits, richt zich altijd op de vijandelijke goal en zoekt vervolgens de kortste weg naar dat doel”, vertelt de oud-spits in zijn column in De Telegraaf. “Hij is een vervelende speler voor iedere tegenstander, zit continu op je huid en is altijd met je bezig. Je doet Suarez veel te kort als je hem wegzet als een blinde spits.”

“Het is allemaal wat minder gestileerd dan Messi en enkele andere topspitsen in Europa; z’n doelpunt getuigde van grote klasse.” Kieft prijst het gevoel van timing van Suárez, “Toen Jordi Alba aan de bal kwam op de linkerflank, voelde hij instinctief waar de bal zou komen en duikt precies op tussen twee verdedigers van Liverpool waaronder Virgil van Dijk.”

“Je praat over pure kwaliteit van Suarez als je zijn connectie met Alba ziet, de manier waarop hij twee man in de luren legt met z’n loopactie en hij precies weet waar de bal komt en exact op tijd is om die langs de Liverpool-goalie te tikken. Groots gewoon.” Het was voor Suárez meteen ook zijn eerste doelpunt in de Champions League dit seizoen.