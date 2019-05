Depay wenst ‘young kings’ veel succes, Agüero speelt hoofdrol in zomerhit

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Tussen 3 en 19 mei wordt in Ierland het EK voor spelers tot zeventien jaar gehouden. Oranje Onder-17 is ingedeeld in een groep met Engeland, Frankrijk en Zweden en kende vrijdag een prima start, door het laatstgenoemde land met 2-0 te kloppen. De talenten van bondscoach Kees van Wonderen konden voorafgaand aan het toernooi rekenen op de steun van Memphis Depay, die de 'young kings' in een Instagram-video veel succes wenste.

Bondscoach Ronald Koeman feliciteerde TOP Oss vrijdagavond via Instagram met het bereiken van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Koemans zoon Ronald Koeman Junior kwam de afgelopen twee seizoenen amper in actie voor TOP Oss, maar door een blessure van concurrent Nick Olij is hij de laatste weken plots basisspeler (swipe naar rechts!).

Martina Stoessel, beter bekend als Tini, is op dit moment een van de grootste artiesten in Zuid-Amerika. De Argentijnse dropte deze week haar nieuwe single ‘22’ en lijkt opnieuw een (zomer)hit te pakken te hebben: op YouTube genereerde de videoclip meer dan 1 miljoen views in minder dan 18 uur. De hoofdrol die Manchester City-vedette Sergio Agüero speelt in de videoclip mag absoluut niet onderbelicht blijven.

Iker Casillas werd woensdag op het trainingsveld van FC Porto getroffen door een hartaanval. De Spaanse doelman kon op tijd gereanimeerd worden en is inmiddels buiten levensgevaar. Een groot deel van de Porto-selectie bezocht Casillas enkele dingen later in het ziekenhuis (swipe naar rechts!).

Sheraldo Becker verkeert de laatste weken in bloedvorm en dat lijkt niet op de laatste plaats te danken aan zijn meer dan uitstekende fysieke gesteldheid (swipe naar rechts!).

Anwar El Ghazi vierde vrijdag zijn 24ste verjaardag. De aanvaller van Aston Villa sprak via Instagram zijn dank uit voor alle felicitaties.

Kevin De Bruyne stapte in 2017 in het huwelijksbootje met Michelle Lacroix en heeft inmiddels twee kinderen met de Vlaamse schone. Onlangs draafde de voltalige familie De Bruyne op voor een heuse fotoshoot.



Evgeniy Levchenko is metroman bij uitstek. De Oekraïense oud-middenvelder lijkt bovengemiddeld veel waarde te hechten aan zijn uiterlijk en werd ooit ook al eens uitgeroepen tot de best geklede voetballer van Nederland. Levchenko heeft een relatie met Victoria Koblenko en testte onlangs wat (vast en zeker gesponsorde) huidverzorgingsproducten samen met de actrice/presentatrice (swipe naar rechts!).

Luís Figo, oud-aanvaller van onder meer Real Madrid en Barcelona, nam afgelopen vrijdag naar eigen zeggen de eerste duik van het (lente?)seizoen.

Ruud Gullit was dit weekeinde op uitnodiging van beIN Sports te gast in Istanbul. De oud-international van het Nederlands elftal, tegenwoordig vooral actief als analist, vermaakte zich, vergezeld door Marcel Desailly (goed voor 116 interlands voor Frankrijk), ogenschijnlijk opperbest aan de Bosporus.