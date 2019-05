Allegri: ‘Ajax is een goed team, maar ze hebben geluk gehad’

Ajax rekende in de kwartfinales van de Champions League af met Juventus. De Amsterdammers waren in Turijn met 1-2 te sterk voor la Vecchia Signora, waardoor de halve finale van het miljardenbal werd bereikt. Die uitschakeling zit Juventus-trainer Massimiliano Allegri nog altijd dwars en de oefenmeester trekt na afloop van het duel met Torino (1-1) in gesprek met Sky Italia de vergelijking tussen de wedstrijd tussen Barcelona en Liverpool.

“Het is heel simpel: Liverpool had drie grote scoringskansen, maar Barcelona had er vier en maakte er drie. Waarom? Omdat hun spelers van een hoger niveau zijn en het verschil maken in bepaalde situaties. In de laatste tien tot vijftien minuten had Liverpool nog vijf doelpunten tegen kunnen krijgen. Als je daar naar hun gezichten kijkt, komt dat doordat ze deze situatie niet konden handelen in een halve finale van de Champions League. Tegen Ajax verloren we, omdat we een doelpunt tegen kregen en daarna bang werden”, verklaart Allegri.

“Barcelona heeft spelers die gewend zijn aan het niveau. Zij bewezen dat woensdagavond, ongeacht of Liverpool een goede wedstrijd speelde of niet. Het is als een race: iedereen kan de eerste negenhonderd meter lopen, maar er zijn er weinig die de laatste honderd meter aankunnen”, vervolgt de oefenmeester van Juventus. “We incasseerden tegen Ajax na 37 minuten spelen het eerste schot op ons doel, dat kwam uit het niets. In de rust vreesden we te erg voor een nederlaag, het is moeilijk uit te leggen.”

“De Champions League is altijd een doel, net als de Scudetto en de Coppa Italia. Het is een moeilijk doel om te behalen. Soms zit het nu eenmaal mee. Ajax speelde tegen ons, terwijl wij vijf spelers moesten missen. Vervolgens nemen ze het in Londen op tegen Tottenham Hotspur, die ook hun twee beste aanvallers missen. Ajax is een goed team, maar ze hebben geluk gehad om te komen waar ze zijn”, besluit Allegri zijn verhaal.