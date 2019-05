De Jong: ‘Mensen zien het als risico, maar ik denk niet dat het vaak fout gaat’

Frenkie de Jong laat Ajax aan het einde van het seizoen achter zich voor een dienstverband bij Barcelona. In een interview met Inside Ajax geeft de middenvelder te kennen dat hij de Amsterdammers erg gaat missen, maar dat hij tegelijkertijd uitkijkt naar het avontuur in Spanje. De Jong benadrukt dat hij niet van plan is om zijn huidige spel te veranderen.

“Mensen zien het als risico, maar ik denk niet dat het heel vaak fout gaat. Laten we het een verantwoord risico noemen. Ik denk niet dat ik dat in mijn spel moet veranderen, want dat zou mij als speler heel veel minder maken. Ik snap dat mensen er af en toe zenuwachtig van kunnen worden, maar ik ben niet van plan het te veranderen”, geeft De Jong te kennen. Het positiespel van Ajax in Europa wordt soms als risicovol gezien, maar zo ervaart de middenvelder het zelf niet.

“Het ziet er zo uit voor mensen, maar als wij de bal lang schieten, verliezen wij de bal denk ik veel vaker. Ik denk dat we het moeten blijven doen. Het zal vast ooit een keer misgaan, maar dan proberen we de bal met z'n allen zo snel mogelijk weer terug te krijgen. Ik denk niet dat je het dan niet meer moet doen”, vervolgt de middenvelder. “Ik denk dat het positiespel ons heel sterk maakt. Dat moeten we blijven doen, want anders zijn wij wel minder. Ik denk dat het ons kenmerkt. Als het echt lekker loopt, voel je dat wel en is dat ook echt genieten.”

De middenvelder stelt dat hij nog steeds een ‘fantastische tijd’ bij Ajax heeft. “Ik ga elke dag met heel veel plezier naar de club. Ik ben nog nooit naar de club gereden met het gevoel: daar gaan we weer. Ik ben heel blij dat ik onderdeel mag en heb mogen zijn van Ajax. Hopelijk kunnen we het mooi afsluiten”, aldus De Jong. “Barcelona is voor mij de beste buitenlandse club. Ik heb daar altijd voor willen spelen. Ze spelen heel mooi voetbal en als ik dan toch een stap moest gaan maken vanaf Ajax, dan had ik altijd gehoopt dat dat Barcelona zou worden.”