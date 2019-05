Boëtius heeft met assist aandeel in spectaculair gelijkspel tegen Leipzig

Na acht zeges op rij is RB Leipzig er tegen 1.FSV Mainz 05 niet in geslaagd om te winnen. Mede dankzij een assist van Jean-Paul Boëtius eindigde de ontmoeting in de Opel Arena in een 3-3 gelijkspel. RB Leipzig kwam tot twee keer toe op een ruime voorsprong, maar zag de thuisploeg uiteindelijk toch nog op gelijke hoogte komen.

1.FSV Mainz 05 was met een veilige voorsprong op de gevarenzone al verzekerd van handhaving, terwijl RB Leipzig al zeker was van een plaats in de top vier van de Bundesliga en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League. In de Opel Arena kenden de bezoekers uit het oosten van Duitsland een uitstekende start, want al na een halfuur spelen stond een 0-2 voorsprong op het scorebord. Tot twee keer toe was het recept hetzelfde: Timo Werner fungeerde als aangever bij een doelpunt van Lukas Klostermann. Vooral de tweede treffer van de middenvelder was fraai, daar hij Mainz-doelman Florian Müller verschalkte met een lob.

Op slag van rust kwam Mainz terug in de wedstrijd. Karim Onisiwo werd in het strafschopgebied aangespeeld door Danny Latza, waarna hij zich vrij speelde en raak schoot. Werner leek vervolgens kort na rust op aangeven van Emil Forsberg de wedstrijd op slot te gooien met de derde RB Leipzig-treffer van de avond. Ruim twintig minuten voor tijd bracht de thuisploeg echter de spanning in de wedstrijd terug. Een hoekschop van Latza bleef in het strafschopgebied liggen, waarna Moussa Niakhaté profiteerde en het leer tegen de touwen schoot.

Zeven minuten voor tijd kwam Mainz nog op gelijke hoogte. Boëtius bediende Jean-Philippe Mateta met een zeer fraaie pass, waarna de spits oog in oog met Leipzig-doelman Péter Gulácsi koel bleef: 3-3. Voor beide ploegen staan in het restant van de competitie nu nog twee wedstrijden op het programma.