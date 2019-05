TOP Oss profiteert van waanzinnig pak slaag van Almere City bij Jong Ajax

TOP Oss heeft zich verzekerd van een plek in de halve finale van de play-offs. De formatie van trainer Klaas Wels won zelf met 0-4 op bezoek bij Helmond Sport en zag Almere City met maar liefst 8-0 onderuit gaan op bezoek bij Jong Ajax. Daardoor eindigt TOP Oss als zesde in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Almere City een plaats zakt. Kampioen FC Twente speelde in eigen stadion met 2-2 gelijk tegen SC Cambuur, terwijl FC Den Bosch Go Ahead Eagles versloeg (2-0) en Sparta Rotterdam zich blameerde op bezoek bij Jong AZ: 3-2.

Jong Ajax - Almere City 8-0

Almere City had in Amsterdam in principe een overwinning nodig om in de top vijf van de Keuken Kampioen Divisie te eindigen en daarmee een ticket veilig te stellen voor de halve finales van de play-offs om promotie. Nadat Niek Vossebelt een goede kans liet liggen, gaf Almere de wedstrijd al snel uit handen. In een tijdsbestek van drie minuten kwam Jong Ajax via Dani de Wit en Václav Cerny op een 2-0 voorsprong. Vossebelt kreeg vervolgens andermaal twee goede kansen, maar toch was het duel voor rust al gespeeld. Damon Mirani maakte hands, waarna Lassina Traoré vanaf elf meter de 3-0 op het scorebord zette. Vlak voor rust ging de bal andermaal op de stip, nadat Vossebelt de bal met zijn handen van de doellijn haalde. Hij kon met een rode kaart vertrekken, terwijl Danilo vanaf de strafschopstip geen fout maakte. Jong Ajax nam in de tweede helft geen gas terug en drie minuten na rust schoof Perr Schuurs de vijfde Amsterdamse treffer tegen de touwen. De verdediger was na een uur spelen ook verantwoordelijk voor de 6-0. Nadat een doelpunt van Cerny nog werd afgekeurd, deed Jong Ajax Almere in de laatste minuten nog meer pijn. Via twee doelpunten van Che Nunnely werd de eindstand op 8-0 bepaald.

Helmond Sport - TOP Oss 0-4

TOP Oss was voorafgaand aan het bezoek aan Helmond Sport al zeker van deelname aan de play-offs, maar kon zich nog verzekeren van een plaats in de top vijf van de Keuken Kampioen Divisie. Daarvoor moest er in ieder geval gewonnen worden op bezoek in het SolarUnie Stadion. Helmond Sport speelde echter een sterke eerste helft, wat resulteerde in kansen voor Bram Zwanen, Dylan George en Tibeau Swinnen. Pas na rust deed TOP Oss van zich spreken en dat resulteerde direct in een doelpunt. Huseyin Dogan haalde achterlijn en bediende Bryan Smeets, die de openingstreffer aantekende. Een kwartier later beslisten de bezoekers het duel via Rick Stuy van den Herik, die op aangeven van Olivier Rommens de 0-2 kon maken. Na de tweede treffer van TOP was het verzet van Helmond Sport definitief gebroken, waardoor de bezoekers de marge verder konden uitbreiden. Philippe Rommens kopte op aangeven van Dogan de 0-3 binnen, waarna de smaakmaker van TOP kort daarna de 0-4 en daarmee het slotakkoord voor zijn rekening nam.

FC Den Bosch - Go Ahead Eagles 2-0

Bij de thuisploeg ging het de afgelopen dagen vooral over de eventuele komst van Willem van Hanegem, maar er moest vrijdagavond ook gewonnen worden van Go Ahead Eagles om een plaats in de halve finales van de play-offs om promotie af te dwingen. De eerste grote kans in De Vliert was voor Stefano Beltrame, wiens inzet werd gekeerd. Jeroen Veldmate raakte later in de eerste helft namens de bezoekers de paal, waarna FC Den Bosch op slag van rust op voorsprong kwam. Amine Khammas schoot na een combinatie met Beltrame de openingstreffer tegen de touwen. Kort na rust kreeg Go Ahead Eagles na een handsbal van Danny Holla vanaf elf meter de uitgelezen kans om de stand gelijk te trekken, maar Thomas Verheydt faalde. Er ontvouwde zich vervolgens een vermakelijke tweede helft, met kansen voor Stefan Velkov en Luuk Brouwers namens de thuisploeg en Jaroslav Navrátil. De ingevallen Vincent Vermeij maakte uiteindelijk aan alle onzekerheid een einde en bepaalde de eindstand op 2-0.

FC Twente – sc Cambuur 2-2

De Tukkers waren al een tijdje zeker van de titel en promotie naar de Eredivisie, waardoor de formatie van Marino Pusic vrijuit kon voetballen. In de eerste helft werd afstand genomen van sc Cambuur. Tom Boere en Mohamed Hamdaoui vonden het net namens de thuisploeg, waardoor de Friezen na de rust een flinke achterstand moesten zien weg te werken. Cambuur had mogelijkheden om de spanning terug te brengen en deed dat ook via Robbert Schilder. Twente leek alsnog met 2-1 te winnen, maar in extremis bezorgde Nigel Robertha Cambuur alsnog een punt.

Jong AZ – Sparta Rotterdam 3-2

De talenten uit Alkmaar konden na 45 minuten spelen met een nipte voorsprong de kleedkamer opzoeken. Jeremy Helmer zette zijn ploeg na bijna tien minuten spelen op 1-0. Lang kon Jong AZ niet genieten van de voorsprong, daar Lars Veldwijk acht minuten later namens Sparta trefzeker was. De spits kon meteen daarna weer scoren, maar raakte met zijn poging het aluminium. Tijjani Reijnders zorgde ervoor dat Jong AZ met een goed gevoel ging rusten: 2-1. Meteen na de thee was Veldwijk wederom trefzeker, waardoor de stand weer gelijk was, maar Helmer zorgde met een fraaie goal er toch nog voor dat Jong AZ de drie punten pakte: 3-2.

Jong PSV – Telstar 2-0

In het Philips Stadoin waren de talenten van PSV de betere ploeg in de eerste helft, maar dit leidde niet tot doelpunten. Onder anderen Joël Piroe had een goede mogelijkheid om de thuisfans te laten juichen, maar de aanvaller had het vizier niet op scherp staan. Tien minuten voor het eindsignaal wist Jong PSV dan toch het net te vinden. Mauro Junior vormde het eindstation van een aanval waarin ook Bart Ramselaar een positieve rol speelde: 1-0. In blessuretijd verzorgde Jaëll Hatte het slotakkoord namens Jong PSV: 2-0.

MVV Maastricht – NEC Nijmegen 1-1

MVV moest een ruime overwinning boeken om kans te maken op de play-offs, maar NEC ging met een voorsprong rusten. De Limburgers hadden voldoende mogelijkheden om tot scoren te komen, maar het waren de bezoekers die de openingstreffer maakten. Ferdy Druijf was na 45 minuten de enige persoon met een treffer, nadat de aanvaller na negen minuten raak schoot: 0-1. MVV drong aan, maar NEC bleef lange tijd overeind. Vlak voor tijd sloeg MVV alsnog toe via Jérôme Deom, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt.

RKC Waalwijk – FC Eindhoven 3-1

Emil Hansson zorgde er vlak voor rust voor dat zijn ploeg met een 3-1 voorsprong de pauze in kon gaan. De aanvaller zorgde voor een tweeklapper vlak voor de onderbreking, nadat beide ploegen eerder in het eerste bedrijf al tot scoren waren gekomen. Paul Quasten zorgde met een razendsnel doelpunt voor de 1-0, waarna Riginio Cicilia op het halfuur voor de gelijkmaker had gezorgd. FC Eindhoven keek door Hansson tijdens de rust dus tegen een achterstand aan en deze werd niet weggewerkt in de tweede helft. RKC hield stand en kon de 3-1 zege over de streep trekken.

FC Dordrecht - Jong FC Utrecht 1-2

Zowel FC Dordrecht als Jong FC Utrecht heeft een teleurstellend seizoen achter de rug in de staart van de Keuken Kampioen Divisie. De beloftenploeg van de Domstedelingen kon op de laatste speeldag de rode lantaarn nog overdoen aan Helmond Sport, maar dan moest er wel gewonnen worden aan de Krommedijk. Nadat mogelijkheden voor Keelan Lebon en Rayan El Azrak nog geen doelpunt opleverden, was na een halfuur spelen wel raak voor de bezoekers. El Azrak schoot Jong Utrecht met een vrije trap op voorsprong. Dordrecht begon sterker aan de tweede helft en zag dat twintig minuten voor tijd beloond worden met een doelpunt van Jari Schuurman. Nadat zowel Thomas Kok als Christopher Mamengi de lat raakte, leek het duel geen winnaar meer te krijgen. Mitchell van Rooijen bezorgde Jong Utrecht met een doelpunt achter het standbeen langs in de absolute slotfase echter nog de overwinning, waardoor de Domstedelingen de laatste plaats verlaten.

FC Volendam - Roda JC Kerkrade 1-1

Bij het duel tussen FC Volendam en Roda JC Kerkrade stond niets meer op het spel, daar beide ploegen geen zicht meer hadden op deelname aan de play-offs om promotie. De formatie van trainer Hans de Koning bleef de laatste twaalf wedstrijden op rij zonder overwinning. Na mogelijkheden over en weer voor Nick Doodeman en Gyliano van Velzen, kwamen de bezoekers op voorsprong. Mart Remans kopte een voorzet van Jannes Vansteenkiste tegen de touwen: 0-1. In het restant van de eerste helft hield Radomir Novakovic Roda op de been, nadat hij tot drie keer toe Joey Veerman van scoren afhield. Na rust moest de jonge sluitpost van de Limburgers wel capituleren na een inzet van Veerman, waardoor de 1-1 op het scorebord kwam. Ondanks verschillende kansen over en weer, kwam er in de slotfase geen verandering meer in de gelijke stand.