Wie promoveren en degraderen in de verschillende Europese competities?

De meeste Europese competities naderen de ontknoping en dat betekent dat langzaam alle promovendi en degradanten bekend zijn. In enkele competities zijn de beslissingen reeds gevallen, maar elders is het nog altijd ongemeen spannend wie er volgend seizoen op het hoogste niveau actief zijn. Voetbalzone zet de stand van zaken in de belangrijkste Europese competities op een rijtje.

In Engeland zijn de eerste twee promovendi reeds bekend. Norwich City verzekerde zich vorige week zaterdag als eerste van een ticket voor de Premier League. Een dag later promoveerde ook Sheffield United naar het hoogste niveau, doordat Leeds United en Aston Villa remiseerden. In de laatste speelronde van de Championship staat de titel nog op het spel en Norwich heeft minimaal één punt nodig om kampioen te worden. Leeds United, West Bromwich Albion en Aston Villa hebben zich reeds verzekerd voor de play-offs om het laatste ticket voor de Premier League. Derby County en Middlesbrough strijden op de laatste speeldag om het laatste ticket voor de play-offs. Huddersfield Town en Fulham zijn reeds zeker van degradatie, terwijl Cardiff City met nog twee wedstrijden op het programma een achterstand van vier punten op Brighton & Hove Albion moet goedmaken om zich te handhaven in de Premier League.

Met nog drie wedstrijden te gaan is de strijd om promotie in de 2.Bundesliga nog ongemeen spannend. 1.FC Köln, dat onlangs afscheid nam van trainer Markus Anfang, gaat aan kop, met een voorsprong van vijf punten op naaste achtervolger SC Paderborn 07. De strijd om de tweede plaats in de competitie, die recht geeft op een ticket voor de Bundesliga, ligt nog volledig open, aangezien 1.FC Union Berlin en Hamburger SV een acherstand van één punt op Paderborn hebben. Eén van deze drie clubs gaat overal naast grijpen, daar de nummer drie van de 2.Bundesliga een play-off speelt tegen de nummer zestien van de Bundesliga en de nummer vier niets overhoudt aan het seizoen. Op dit moment lijken Hannover 96 en 1.FC Nürnberg rechtstreeks te gaan degraderen uit de Bundesliga, terwijl VfB Stuttgart waarschijnlijk een play-off gaat spelen tegen de nummer drie van de 2.Bundesliga.

Brescia werd afgelopen week de eerste promovendus in de Italiaanse Serie B. Lecce bezet momenteel de tweede plaats in de competitie en heeft nog één wedstrijd voor de boeg, tegen Spezia. Indien de formatie uit Zuid-Italië, met Thom Haye in de gelederen, dit duel niet weet te winnen, krijgt Palermo nog een kans om rechtstreekse promotie naar de Serie A veilig te stellen. Zoals het er nu naar uitziet, krijgen i Rosanero via de play-offs nog een kans om te promoveren. Benevento is ook al zeker van de nacompetitie, maar in de rest van het deelnemersveld kan er nog van alles veranderen. Op dit moment hebben Pescara, Hellas Verona, Spezia en Cremonese virtueel een ticket in handen, maar in theorie kunnen Cittadella, Perugia, Cosenza en Ascoli zich ook nog plaatsen. Onderin de Serie A is het iets minder spannend. Chievo Verona kan al niet meer aan degradatie ontkomen, terwijl Frosinone zich alleen nog in theorie kan handhaven. Empoli heeft nog de grootste kans op handhaving, maar moet dan wel met nog vier wedstrijden te gaan vier punten zien goed te maken op Udinese.

In LaLiga 1|2|3 zijn nog zes wedstrijden te spelen, waardoor er nog niks beslist is. Osasuna gaat met een voorsprong van zes punten op Granada aan de leiding op het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De voorsprong van de nummer twee van LaLiga 1|2|3 op naaste achtervolger Albacete bedraagt drie punten. Virtueel neemt Albacete daarmee deel aan de play-offs, samen met RCD Mallorca, Cádiz en Málaga. Omdat er nog een fors aantal wedstrijden te spelen is, lijken ook Deportivo La Coruña, Real Oviedo, Sporting Gijón en Almería nog een kans te maken op de nacompetitie om promotie. Met nog drie wedstrijden op de rol is SD Huesca de hekkensluiter van LaLiga, met één punt achterstand op Rayo Vallecano. Ook Real Valladolid bezet momenteel een degradatieplaats, al zijn Girona, Levante en Celta de Vigo binnen handbereik.

Met nog drie wedstrijden te spelen, heeft FC Metz zich reeds verzekerd van promotie naar de Ligue 1. Het is aannemelijk dat Stade Brest hen vergezelt richting het hoogste niveau, daar de voorsprong op naaste achtervolger Troyes zeven punten bedraagt. Troyes heeft samen met Lorient en Paris FC virtueel een ticket voor de play-offs in handen, terwijl ook Le Havre en RC Lens nog mogen hopen op de nacompetitie. Guingamp is momenteel de hekkensluiter van de Ligue 1, terwijl ook Dijon een degradatieplaats bezet. Laatstgenoemde heeft nog een goede kans om aan degradatie te ontsnappen, aangezien de achterstand op Caen één punt bedraagt. De nummer achttien van de Ligue 1 moet zich via de nacompetitie zien te handhaven op het hoogste niveau. Amiens en AS Monaco hebben een voorsprong van vier punten op Caen.

In Portugal kan Feirense al niet meer ontkomen aan degradatie uit de Liga NOS. Nacional, Chaves, Tondela en Vitória zijn momenteel de belangrijkste gegadigden voor de andere degradatieplaats. Met Paços de Ferreira en Famalicão zijn de twee promovendi al bekend. De promovendus in België is al een tijdje bekend. KV Mechelen verzekerde zich twee maanden geleden al van promotie en won eerder deze week de beker. KSC Lokeren is volgend seizoen in de Eerste Klasse B actief. Gençlerbirligi en Denizlispor bezetten momenteel de twee promotieplaatsen in Turkije, terwijl Hatayspor, Osmanlispor, Altinordu en Gazisehir Gaziantep virtueel een ticket voor de play-offs in handen hebben. Ook Adana Demirspor en Umraniyespor hebben de nacompetitie nog in zicht. Akhisar Belediyespor, Erzurum BB, Bursaspor en Göztepe vechten momenteel tegen degradatie uit de Süper Lig.