Bayern München getipt: ‘Ik zie niet alleen potentieel in De Jong en De Ligt’

Ajax presteert uitstekend in de Champions League en dat is ook in Duitsland opgevallen. Trainer Erik ten Hag wordt onder meer in verband gebracht met Bayern München vanwege de verrichtingen van Ajax in Europa. Dietmar Hamann is onder de indruk van het spel en de resultaten van de Amsterdammers, maar stelt dat Ten Hag niet per se een garantie voor succes is.

“Ik vind dat trainers tegenwoordig te snel de hemel in geprezen worden”, schrijft Hamann bij Sky Deutschland. “Dat Ten Hag fantastische dingen laat zien met Ajax is duidelijk. Het uitschakelen en winnen van Real Madrid en Juventus is fantastisch. Nu hebben ze ook bij Tottenham Hotspur gewonnen (0-1, red.) en lonkt voor hen een plek in de finale.”

“Daar zullen ze ook kans hebben tegen Barcelona of Liverpool. Maar in München werd hem geen nieuw contract aangeboden”, doelt de oud-middenvelder op het eerdere dienstverband van Ten Hag bij Bayern. “Ook omdat hij geen succes had met het tweede elftal. Alleen omdat iemand perfect werkt in een specifieke omgeving betekent nog niet dat die harmonie er ook bij Bayern is.”

“Wat de spelers van deze leuke ploeg betreft, zie ik niet alleen potentieel in Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, maar ook in Donny van de Beek. Hij kan een aanwinst voor Bayern zijn. Van de Beek heeft een enorm loopvermogen en is sterk mét, maar ook zonder bal. Echt een speler met klasse”, aldus Hamann, die van 1993 tot 1998 actief was voor der Rekordmeister.