Tagliafico: ‘Het is niet zo dat Ajax een eventueel vertrek wilde verhinderen’

Ajax maakte vrijdagmiddag bekend dat Nicolás Tagliafico een verbeterde aanbieding heeft gekregen. Bij de nieuwe deal is afgesproken dat de linksback volgend seizoen wederom in het shirt van Ajax te bewonderen zal zijn. In gesprek met Ajax TV benadrukt de Argentijns international dat hij geen intentie heeft om de Amsterdammers deze zomer te verlaten.

Tagliafico werd gelinkt aan een vertrek bij Ajax, maar is nu de commitment aangegaan dat hij ook volgend seizoen in de Johan Cruijff ArenA actief zal zijn. “Het idee is om nog een jaar bij Ajax te blijven. Dat is de beslissing. We zien wel hoe het verder gaat. Het seizoen is nog niet afgelopen. We moeten nu denken aan de komende wedstrijden, die heel belangrijk zijn. Daarna gaan we weer verder”, laat Tagliafico weten.

“Het zou moeilijk zijn om nu weg te gaan en dus hebben we besloten dat het het beste is voor de club en voor mij om nog een jaar te blijven en te zien of ik volgend seizoen wegga”, stelt de verdediger, die de beslissing om te blijven niet moeilijk vond. "Nee, want ik voel me hier ook goed. Het is niet zo dat Ajax een eventueel vertrek wilde verhinderen. Integendeel zelfs, dus ik vond het een goed idee om een jaar te blijven bij de club die ik ken.”

“Het zou fantastisch zijn als we nog keer zo'n jaar als dit zouden kunnen beleven. Ik wil niet verder kijken dan het heden, want dat is heel belangrijk. Als dit alles voorbij is, zullen we het er in alle rust nog wel eens over hebben. We hebben zoveel aan ons hoofd, zoveel wedstrijden, maar we moeten nu alleen aan de wedstrijd van zondag denken. De eerste finale is zondag en we zullen fel moeten beginnen en goed moeten spelen", doelt hij op de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Willem II.