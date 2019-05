Romero optimistisch: ‘Ik hoop dat nu ook voor PSV te kunnen doen’

PSV won vrijdagmiddag in een besloten oefenduel met 0-5 van Vitesse. Grote man aan de zijde van de Eindhovenaren was Maximiliano Romero, die twee doelpunten voor zijn rekening nam. De Argentijnse spits kampte de afgelopen tijd met het nodige blessureleed, maar vertelt in onderstaande video dat hij vanaf volgend seizoen de verwachtingen rond zijn persoon hoopt in te lossen.

Bekijk hieronder de hoogtepunten van het oefenduel tussen Vitesse en PSV (0-5).