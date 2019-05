Guardiola kent geen twijfels: ‘Deze vragen hebben geen zin’

De titelstrijd in de Premier League nadert met nog twee wedstrijden voor de boeg zijn climax. Manchester City neemt het in de komende speelronde op tegen Leicester City, terwijl voor Liverpool de uitwedstrijd tegen Newcastle United op het programma staat. Voor the Reds betekent dat duel een weerzien met Rafael Benítez, maar Josep Guardiola denkt niet dat zijn verleden bij Liverpool een invloed op de uitkomst van de wedstrijd zal hebben.

“Het is hetzelfde, Brendan (Rodgers, manager van Leicester City, red.) en Rafa hebben in Liverpool gewerkt. Maar ze zullen willen winnen. Ik kan me niet voorstellen dat ze een wedstrijd niet willen winnen. Daar twijfel ik niet over, spelers en managers willen altijd winnen. Deze vragen hebben geen zin. De spelers van Leicester zullen hier ook niet naartoe komen voor vakantie. Ze hebben nog een kans om zevende te eindigen en zullen proberen om een goede wedstrijd op de mat te leggen”, zo tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Guardiola.

Liverpool ging afgelopen week met 3-0 onderuit in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Barcelona. Guardiola denkt niet dat dit invloed heeft op the Reds. “Die wedstrijd was van beide kanten ongelofelijk goed. Ik heb er met plezier naar gekeken. De uitwedstrijd tegen Newcastle is lastig, maar ze zullen zich optimaal voorbereiden. Barcelona verdedigde heel goed, ze hebben een ongelofelijk goed team weten te verslaan. Liverpool kan trots zijn op wat ze hebben gepresteerd in een van de lastigste stadions.”

“Ze hebben met karakter en lef gespeeld en beide ploegen verdiende door hun manier van spelen de overwinning”, gaat Guardiola verder. De Spaanse oefenmeester is onder de indruk van Leicester City, maandagavond de opponent in het Etihad Stadium. “Ze spelen op een andere manier onder Rodgers, hij heeft zijn kwaliteiten bewezen. In twee maanden heeft hij het team al naar zijn hand gezet. Ze hebben enkele snelle spelers, ik ben onder de indruk. Voor ons wordt dit andermaal een finale, we kunnen alle hulp van de fans gebruiken.”