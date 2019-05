‘Ik kijk met bewondering naar Ajax, maar wij gaan een finale spelen’

Voor Willem II staat komende zondag de finale van de TOTO KNVB Beker op het programma, als de Tilburgers het in De Kuip opnemen tegen Ajax. De Amsterdammers speelden afgelopen week nog in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur (0-1 zege) en Willem II-aanvoerder Jordens Peters keek met bewondering naar dat duel. Toch benadrukt de verdediger dat de Tilburgers zeker niet kansloos zijn in de bekerfinale.